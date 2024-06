Caporalato, Caretta, FdI: sistema dei controlli per maggiore sicurezza

"La riunione tenuta al Ministero del lavoro dal Ministro Calderone e dal Ministro Lollobrigida con le rappresentanze sindacali e datoriali sul tema caporalato si è incentrata su un tema che come Fratelli d'Italia abbiamo sempre sostenuto: la necessità di un sistema di controlli efficiente e puntuale. Dal confronto ormai costante col mondo agricolo emerge un dato evidente: la criminalizzazione dell'intero comparto agricolo per fatti specifici è un errore che non va commesso. La morte del bracciante indiano Satnam Singh è un episodio intollerabile, che deve portarci a fare ancora di più per incrementare portata e forza delle attività di controllo. Non possiamo permettere a pochi criminali di lucrare sulle spalle di lavoratori onesti, infangando la reputazione delle nostre imprese agricole. Bene quindi l'iniziativa e la linea portata avanti dai Ministri Calderone e Lollobrigida, sin dal primo giorno impegnati in una attività di tolleranza zero verso questi atti". Così in una nota l'On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio