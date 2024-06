Caporalato, Lollobrigida: abbiamo destinato risorse per la sicurezza nel lavoro agricolo

"Sin dall’insediamento di questo Governo, il Ministero che ho la responsabilità di guidare si sta impegnando per sviluppare il settore agricolo. La crescita del comparto non può prescindere da un miglioramento generale delle condizioni di lavoro sia dei titolari di aziende agricole che dei dipendenti, ivi compresi quelli stagionali

Credo, infatti, che l’equità e la giusta remunerazione del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro rappresentano delle condizioni non derogabili. Per questo il Masaf sta innanzitutto lavorando per il rafforzamento del potere contrattuale delle imprese agricole. La distribuzione del valore lungo la filiera e l’adeguata remunerazione delle produzioni agricole si riflette, direttamente, sulla possibilità di offrire migliori condizioni agli occupati del settore".

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida rispondendo in aula del Senato a Gisella Naturale sugli interventi nell'ambito della filiera agroalimentare per la tutela del personale impiegato.

"In questa direzione, lo scorso dicembre, abbiamo potenziato la misura dei contratti di filiera con risorse pari ad ulteriori 2 miliardi in sede di riprogrammazione PNRR. L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione tra imprese e settori produttivi per garantire la competitività senza incidere negativamente sul contenimento dei costi di produzione, con particolare riguardo alla manodopera.

A questo si aggiunge un controllo più incisivo sulle pratiche commerciali all’intero del sistema agroalimentare attuato tramite le azioni di contrasto alle pratiche sleali. Allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori, abbiamo destinato risorse senza precedenti per la sicurezza del lavoro agricolo e per l’introduzione di innovazioni tecniche all’avanguardia.

L’obiettivo di questo Governo è diminuire i rischi ed abbattere la piaga delle morti sul lavoro, scopo che dobbiamo raggiungere con strumenti nuovi e più potenti, poiché l’eredità che ci è stata lasciata dai governi precedenti appare in questo senso insufficiente. Voglio ricordare la Rete del lavoro agricolo di Qualità, istituita presso l’INPS nel lontano 2014 e che oggi necessita di una profonda revisione non è stato un provvedimento efficace, basta guardare i numeri di questo programma.

Dunque se un problema esiste, non riguarda certo la volontà di questo Governo ma l’efficacia di uno strumento disegnato male all’origine. In tal senso è opportuno ricordare il nuovo bando INAIL con uno stanziamento quasi raddoppiato, da 35 a 90 milioni di euro, per incentivi diretti all’acquisto di mezzi per l’agricoltura più sicuri. Con questo strumento il Governo ha voluto promuovere e valorizzare le aziende virtuose che puntano sulla sicurezza e alla salute dipendenti.

La misura PNRR per la meccanizzazione in agricoltura contribuisce, con 500 milioni di euro ad ammodernare i macchinari con lo scopo di aumentare la produttività e migliorare la sostenibilità ambientale del settore. In questo ambito – e in maniera complementare –opera il Fondo innovazione Ismea, con 100 milioni di contributo a fondo perduto nel 2024, che mira a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione fino a 500mila euro nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, anche attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per una più moderna gestione dell’impresa a cominciare da coloro che operano all’interno della filiera come operai.

Il rafforzamento della filiera, la correttezza delle pratiche commerciali e il sostegno all’innovazione rappresentano i punti di riferimento per lo sviluppo di un sistema agricolo più equo, legale e competitivo in grado di garantire l’assenza di comportamenti sleali e dello sfruttamento dei lavoratori".