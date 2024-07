Caporalato, Lollobrigida: collaborazione Governo-Parlamento su prevenzione. Fondamentale condizionalità sociale

"Il caporalato ovviamente incide molto sui lavoratori immigrati da Paesi terzi, ma anche su lavoratori italiani, non solo quindi la normativa Bossi-Fini - che comunque è datata e che va certamente modificata.

La recente tragedia di Cisterna di Latina che ha visto un criminale facente provvisoriamente l'imprenditore compiere un atto vergognoso pone un'attenzione negativa su un mondo dell'agricoltura che invece ha tanti imprenditori sani che subiscono da parte di coloro che sfruttano lavoratori in quel modo la concorrenza sleale.

Abbiamo lavorato in questi mesi, cercando di ragionare sulla vicenda dei flussi e previsti dalla legge Bossi-Fini e dalle leggi seguenti che l'hanno modificata, con l'obiettivo di pianificare dei flussi realmente ancorati alla necessità delle imprese, mettendo in condizione i lavoratori provenienti da paesi terzi di potersi integrare se volevano o comunque poter lavorare, produrre per loro e per la nazione che li ospitava e poi magari tornare in patria dove portare il loro nome.

Non c'è un minuto da perdere rispetto ai controlli all'emersione che è prevista da tante normative, addirittura del 1° agosto del 2016, che mai sono state messe puntualmente in campo come andava fatto.

Le assunzioni di 514 nuovi ispettori dell'Inps e Inail aiutano a reprimere, ma noi dobbiamo puntare a cancellare questo fenomeno anche con un meccanismo che permetta di guardare alle cose che non solo non hanno funzionato, la rete delle del lavoro agricolo di qualità nei numeri, è dimostrato, non abbia funzionato, dobbiamo lavorare per implementare, in una logica di confronto parlamentare con l'azione del Governo che mette a disposizione gli strumenti che ha, in un quadro di analisi".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in risposta all'interrogazione sulle iniziative urgenti volte al contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (Vaccari – PD-IDP)

"Il primo decreto che il Ministro dell'agricoltura ha sottoposto insieme ai suoi colleghi del lavoro è proprio quello sulla condizionalità sociale, un decreto inevaso dal Governo nel quale lei ricorderà il Ministro competente, veniva dalle file del Movimento cinque Stelle con i quali io ho un grande rapporto di stima, ma evidentemente su questo si è arrivato in ritardo.

Credo che la responsabilità di quanto è accaduto negli ultimi decenni in Italia e non solo in Italia rispetto al caporalato, che riguarda certamente Paesi cittadini che provengono da Paesi terzi dai Paesi dell'Unione europea, ma anche a tanti italiani deve vedere una fermezza non solo del Governo ma di tutto il Parlamento e un senso di responsabilità diverso da quello che a volte emerge da alcuni interventi finalizzati alla strumentalizzazione, che io giudico incompatibile con la serietà dell'argomento e con le tragedie che accompagnano questo tipo di percorso.

La depenalizzazione del reato di somministrazione legale di lavoro che è stata effettuata da un governo di centrosinistra qualche anno fa e che il nostro governo immediatamente ha voluto reinserire tra le cose che risultano atti criminali e devono essere perseguite anche dal codice penale"

Così invece il ministro ha risposto all'interrogazione sulle iniziative volte al contrasto del caporalato in agricoltura (Caramiello – M5S).