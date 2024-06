Caporalato, Lollobrigida: non c’è derogabilità in nome del profitto di alcuna norma di sicurezza dei lavoratori

"Dobbiamo creare le condizioni che pongano fine a un perdurante stato delle cose che mette in condizione di avere una situazione che garantisce poco i lavoratori, che garantisce in particolare poco coloro che sono arrivati attraverso decreti flussi male organizzati in passato, una legge che va oggettivamente rivista perché datata e che mette in condizione di rischio e di pericolo e anche di ricatto, fino ad arrivare a quella tragica morte che oggi in quest'Aula denunciamo con cordoglio tutti e di responsabilità di un criminale più che di un imprenditore. Proprio il lavoro che il tavolo che abbiamo composto, che abbiamo riunito l'ultima volta alcune giorni fa insieme alla collega Calderone, tende a provare a sottolineare come esigenza".

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida rispondendo in aula del Senato all'interrogazione di Camusso, Boccia, Furlan, Franceschelli, Martella e Giacobbe su iniziative per la promozione tra le aziende agricole di condizioni eque di impiego.

"Un rapporto non dicotomico tra imprese e rappresentanze del mondo del lavoro, ma una sinergia di sistema che ponga fine alle condizioni che tutti abbiamo da anni davanti agli occhi. Abbiamo dato disponibilità come Ministero, anche rispetto a denunce anonime, di sostituirci agli ai lavoratori per perseguire chiunque sfrutti il lavoro, creando anche quelle condizioni di concorrenza sleale che minano la possibilità delle imprese serie che tutelano i loro lavoratori, con adeguate norme di sicurezza oltre che adeguate retribuzioni, che li mettano in condizione di non essere competitivi.

Ovviamente, e questo è un argomento serissimo sul quale noi pensiamo il Parlamento, insieme al governo e a tutte le istituzioni di questo Stato, intervenire con una normativa adeguata e l'applicazione di quelle normative che ci sono io non ho pregiudiziali anche rispetto a fattori incentivanti. Questo è stato l'esito del tavolo rispetto al controllo delle imprese di qualità, visto che la volontarietà non ha portato da nessuna parte. Non so se la possibilità invece di un criterio di obbligatorietà sia recepibile dal nostro sistema, ma siamo pronti a discuterne serenamente sulle vicende legate alla congruità.

Per questo che si è composta una cabina, che abbiamo implementato proprio anche in queste ore con il contributo del nostro ministero, che è solo per quota parte competente rispetto alle questioni di merito dei lavoratori, con l'intervento di Agea che grazie anche alle sue tecnologie di rilevamento, ai contributi richiesti, ai terreni coltivati, alle produzioni che vengono in essere, può segnalare una discrasia rispetto al numero di occupati e a quello che eventualmente percepiscono le norme di sicurezza che vengono poste in essere.

Sono stati già annunciati alcuni interventi dalla Presidente Meloni con l'anticipo delle assunzioni dei nuovi ispettori, perché ne servono tanti. Rispetto ai numeri e alla diffusione di questo fenomeno, abbiamo riportato alle dipendenze funzionali del Cufa, in capo al ministero dell'Agricoltura, per avere un numero sufficiente anche di uomini delle forze dell'ordine che potessero intervenire. Nei controlli erano rimasti, quando io sono arrivato al ministero, 140 Carabinieri dell'agroalimentare.

Si è parlato di pioggia di assunzioni quando abbiamo spiegato che assumere persone nello Stato è un fatto positivo perché ci mette in condizione di intervenire e risolvere i problemi e anche affrontare dei problemi che non possono essere rinviabili, come questo che è stato citato. Da parte nostra non c'è alcuna volontà di ribaltare delle situazioni, c'è volontà di confronto con le forze sindacali e lo abbiamo fatto dal primo giorno del nostro insediamento, con gli interventi che hanno seguito puntualmente gli esiti delle riunioni con interventi fattivi, per cercare di chiudere quella stagione nella quale le imprese tentano di fare profitto, come è legittimo che facciano le imprese.

Ma senza a volte avere il rispetto per un fatto: non c'è derogabilità in nome del profitto di alcuna norma di sicurezza dei lavoratori. Su questo io penso, possiamo condividere una intransigenza, che ovviamente deve essere dimostrata con azioni concrete e cogenti che possano migliorare. Ancor di più la condizione è arrivare a una nazione che si possa fregiare magari di un record positivo, in cui non ci siano più morti sul lavoro ed episodi di questa natura, ma sottolineo ancora una volta che non c’è criminalizzazione delle imprese, ma un’imputazione di criminali in ogni ambito si annidino, si macchiano di responsabilità gravissime come quella del potenziale omicidio".