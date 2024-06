Caporalato, Petrenga (Fdi): da opposizioni polemiche strumentali. C’è attenzione governo su sicurezza lavoro

“La strumentalizzazione delle tragiche morti nel settore agricolo messa in atto dalle opposizioni è semplicemente vergognosa. Inaccettabile se proviene da chi, per anni alla guida della Nazione, non ha mai trovato tempo e modo di intervenire contro lo sfruttamento e il caporalato come sta facendo il Governo Meloni. Inaccettabili le critiche ai ministri Lollobrigida e Calderone che, proprio oggi, hanno convocato un tavolo con le associazioni di categoria per fronteggiare questo insopportabile fenomeno. Ancor più da stigmatizzare se chi verga nota al vetriolo fa finta di non vedere quanto messo in campo in questi 20 mesi dal centrodestra: dall’aumento delle sanzioni contro gli sfruttatori ai maggiori controlli, attraverso una cabina di regia ad hoc, dal bando da 90 milioni di euro di Inail fino alla novità odierna di poter intervenire con emendamenti ad hoc al DL Agricoltura. Quanto accaduto in questi giorni fa male ma non è con le polemiche e le accuse a chi lavora che riusciremo a sconfiggere la piaga del caporalato e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le opposizioni, invece di indignarsi e urlare al vento stantii slogan, facciano proposte concrete come ha fatto e continuerà a fare il Governo Meloni. Quando si parla di problematiche così rilevanti bisognerebbe uscire dalle dinamiche di maggioranza e opposizione, per risolvere sul serio le criticità nell'interesse dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese.”. Così la senatrice di Fratelli d’Italia, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento, Giovanna Petrenga.