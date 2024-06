Caporalato, Rota (Fai-Cisl): a Latina 4 milioni e 400 mila euro per superare i ghetti, servono risposte concrete

“L’Italia è un grande Paese però siamo anche un popolo strano, che discute in Parlamento per schierare l’Esercito contro i cinghiali e poi lascia interi territori allo sbando, facendo finta di non sapere cosa accade nei ghetti e cosa c’è dietro il cibo che arriva ogni giorno sulle nostre tavole: questo non è più tollerabile”.

Lo ha detto il Segretario Generale della Fai-Cisl dal palco della manifestazione in corso a Latina contro il caporalato.

“Satnam non è morto per un incidente sul lavoro, è stato ucciso dalla brutalità di un sistema”, ha detto il sindacalista ricordando il bracciante indiano morto dopo essere stato abbandonato agonizzante: “Un sistema marcio che umilia le persone, le loro famiglie e le stesse imprese sane che operano nella legalità. Però attenzione, se oggi siamo qui è perché il dolore e la rabbia devono trasformarsi in qualcos’altro, devono diventare proposta, partecipazione, solidarietà, azione: non siamo più disposti ad assistere a una politica lenta, burocratica, cieca, mentre la criminalità invece corre e ci vede benissimo”.

“Noi da qui, oggi – ha aggiunto Rota – dobbiamo pretendere risposte strutturali e cambiare le cose. Ecco perché dobbiamo darci un cronoprogramma, come abbiamo chiesto al Governo, per fare alcune cose con tempi certi: superiamo i decreti flussi, favoriamo l’emersione degli immigrati, superiamo la Legge Bossi Fini, diciamo basta alle cooperative senza terra, introduciamo la decontribuzione per le imprese che si iscrivono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, coinvolgiamo gli enti bilaterali nel reperimento della manodopera, utilizziamo le tecnologie delle Forze dell’Ordine per incrociare i dati. E poi rendicontiamo i soldi del Pnrr stanziati per i braccianti: dove sono i 200 milioni programmati per superare i ghetti? A Latina spettano quasi 4 milioni e 400 mila euro: dove sono, come verranno spesi, con quali tempi? Noi a tutto questo dobbiamo avere risposte”, ha affermato il leader della Fai-Cisl, che oggi ha manifestato con la Uila-Uil al fianco della comunità indiana di Latina scioperando per 8 ore.