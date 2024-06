Caporalato, Salvitti, FdI: contro sfruttamento impegno governo Meloni

“Il caporalato è un odioso fenomeno che il Governo Meloni ha contrastato sin dal suo insediamento. Lo dimostrano gli atti approvati in questi mesi e lo testimonia la volontà di continuare le interlocuzioni con le parti sociali, dopo il tavolo convocato oggi dai ministri Lollobrigida e Calderone. La possibilità di intervenire con emendamenti specifici al Dl Agricoltura, modifiche che potranno essere presentate anche dalle forze sindacali, è la miglior risposta per prevenire le tragiche morti sui campi. È fondamentale, inoltre, che insieme alla cultura della legalità e alla prevenzione, venga ribadita l'importanza di promuovere flussi di immigrazione regolare, con particolare attenzione alla formazione nei paesi di origine dei lavoratori. Senza però dimenticare che, in questi 20 mesi, l’impegno dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è stato massimo. Basti ricordare che il primo decreto firmato dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida è stato proprio quello che riguardava la condizionalità sociale per contrastare la vergognosa piaga del caporalato. Bene hanno fatto, inoltre, i ministri Lollobrigida e Calderone a chiedere un aggravamento delle sanzioni e una più puntuale collaborazione con le forze dell’ordine, riunite in una cabina di regia ad hoc per programmare interventi mirati e puntuali. Infine, i 90 milioni di euro stanziati da Inail per la sicurezza sul lavoro. Di fronte alle tragedie cui abbiamo assistito è giusto indignarsi e indispensabile lavorare in silenzio. Come centrodestra, però, non accetteremo mai lezioni da chi negli ultimi anni ha governato, magari portando in Parlamento chi calpestava i diritti dei lavoratori, senza mai fare nulla di concreto contro lo sfruttamento, non solo in campo agricolo”. Così il senatore e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.