Car, approvato bilancio con utile da oltre 550mila euro e patrimonio netto di oltre 70 milioni euro

L’Assemblea dei Soci del Centro Agroalimentare Roma, società prevalente a capitale pubblico detenuto da Roma Capitale, Regione Lazio e Roma Metropolitana, ha esaminato e approvato oggi il bilancio d’esercizio 2022.

Il bilancio d’esercizio del 2022 si è chiuso con un utile di 551.451 euro e un margine operativo lordo di 3,7 milioni di euro, pari a circa il 18% rispetto al valore della produzione. In linea con il percorso degli ultimi 10 anni, il CAR ha confermato la solidità manageriale e la capacità di saper affrontare le difficoltà congiunturali come l’incremento del prezzo dell’energia con un impatto sulla struttura per oltre 7milioni di euro.

Nonostante le difficoltà congiunturali, è proseguito il lavoro per la realizzazione del progetto di espansione del mercato agroalimentare per oltre 200.000 mq. Nel 2022 è stato infatti approvato l’aumento di capitale volto a rendere il CAR il terzo mercato più grande d’Europa.

Il valore della produzione è cresciuto nel corso del 2022 del 19% rispetto al 2021, mentre nello stesso periodo il reddito ante imposte di 681.069. Oltre al conto economico anche lo stato patrimoniale ha registrato dati in miglioramento: il patrimonio netto, ad esempio, ha superato i 70,4 milioni di euro, con un incremento di quasi 14 milioni di euro rispetto al 2021.

Nonostante il contesto economico difficile legato alla crisi energetica e ai cambi repentini delle temperature, oltre il 98% delle superfici del Centro Agroalimentare Roma, locate o concesse in diritto di superficie, sono state assegnate agli operatori.

“Il Centro Agroalimentare Roma rappresenta un pezzo fondamentale della filiera produttiva del Lazio”, dichiara Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del CAR, “Abbiamo vissuto un anno complesso, caratterizzato dall’incremento delle materie prime e del caro energia che ha rischiato di compromettere l’attività dell’intera filiera. In tal senso la nostra priorità nel 2022 è stata quella di mantenere in equilibrio la gestione della struttura, cercando di supportare gli oltre 450 operatori in maniera concreta e i numeri di oggi mostrano che stiamo proseguendo nella giusta direzione”.

“Il risultato del 2022 premia il lavoro dell’azienda e l’impegno dei nostri operatori per lo sviluppo della filiera agroalimentare – aggiunge Valter Giammaria, Presidente del CAR – Mi sento di ringraziare i Soci che, attraverso la sottoscrizione dell’aumento di capitale, hanno confermato la volontà di proseguire con il progetto di sviluppo. Continueremo a portare avanti questo lavoro per rendere il CAR un centro all’avanguardia sia per le grandi imprese sia per le piccole produzioni e attività locali che troveranno in questo luogo il punto di riferimento per crescere in un’ottica di filiera”.