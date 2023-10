Carne bovina: Bergesio (Lega), obiettivo è sostegno a produzione italiana con fondo dedicato

“Il ministro Lollobrigida conferma l’attenzione, non solo della Lega ma di tutto il governo, al mercato delle razze bovine autoctone da carne fortemente in crisi. Il crollo dei prezzi di vendita sta mettendo a serio rischio di sopravvivenza gli allevamenti italiani che rappresentano l’anello più debole della filiera. La mancanza di un’adeguata valorizzazione delle razze rischia di compromettere una tra le più importanti eccellenze agroalimentari italiane, creando le condizioni per aumentare l’importazione dei prodotti dall’estero a svantaggio del mercato nazionale. Negli allevamenti italiani sono ormai delle eccellenze le razze autoctone iscritte ai libri genealogici come quella Piemontese, Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica. ln particolare la razza bovina Piemontese conta circa 340.000 capi presenti in 4.150 allevamenti, per un giro di affari che supera il miliardo di euro. Se si vuole sostenere il settore, continuare ad avere una selezione italiana e una certificazione della produzione, è necessario individuare e stanziare finanziamenti. È il nostro obiettivo. E l’impegno che abbiamo chiesto al ministro va in questa direzione: l’istituzione di un apposito fondo a favore degli allevatori con contributi adeguati che permettano, fra le altre cose, di riequilibrare il prezzo dell’acquisto dei bovini alla stalla con quello finale di vendita; risorse per garantire la tenuta dei libri genealogici ufficiali. Il tema della difesa della produzione dell’allevamento è stato oggetto di una scelta politica ben chiara da parte di questo Governo con l’emanazione e la successiva approvazione in Parlamento del ddl che vieta la produzione e immissione sul mercato di alimenti, bevande o mangimi sintetici. È stato un passaggio fondamentale a cui deve essere collegato il sostegno e la valorizzazione della produzione di carne bovina da razze autoctone. Come governo si sta cercando di dare un segnale importante agli allevatori, ai consumatori e a un patrimonio agroalimentare italiano che, malgrado le difficoltà, si contraddistingue per qualità e sicurezza elevate”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare a Palazzo Madama, durante il Question Time al ministro dell’Agricoltura.