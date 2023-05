Carne coltivata, Efsa: Salute, al via gli studi ma per ora nessuna richiesta di valutazione da paesi Ue

Cominciano a prendere il via seminari e giornate di studio da parte dell'Efsa sul cibo sintetico, ma al momento non è stato chiesto da parte di alcun Paese Ue di valutare alimenti derivati da cellule animali coltivate.

Domani, l'EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare, darà il via a un convegno scientifico di due giorni per raccogliere opinioni e approfondimenti da eminenti menti scientifiche, rappresentanti di agenzie europee, internazionali e nazionali, aziende tecnologiche e operatori del settore alimentare, gruppi di consumatori e una serie di individui e altre organizzazioni interessate al tema del cibo derivato da colture cellulari.

Le nuove tecnologie innovative di coltura cellulare, ingegneria dei tessuti e fermentazione di precisione sono alla base di potenziali nuovi alimenti come la carne ottenuta da cellule coltivate o le proteine del latte ottenute da microrganismi.

L'obiettivo dell'EFSA è assicurarsi di tenere conto di tutti i più recenti sviluppi scientifici e di valutazione del rischio nella definizione degli standard per valutare la sicurezza di queste nuove tecnologie alimentari. Vogliamo anche impegnarci con i produttori e la società in generale.

Come antipasto dell'evento, che viene trasmesso in diretta streaming online, abbiamo parlato con esperti del settore per illustrare alcune delle questioni scientifiche coinvolte e il contesto sociale ed economico.

Cosa sono l'ingegneria tissutale e la fermentazione di precisione?

Ramiro Alberio, uno dei relatori al convegno dell'EFSA, è professore di biologia dello sviluppo all'Università di Nottingham nel Regno Unito.

Il Prof Alberio ha affermato: “L'ingegneria cellulare e tissutale consente di coltivare cellule e tessuti separatamente da un intero organismo. Ad esempio, partendo solo da poche cellule provenienti da un muscolo o da un altro organo, queste cellule possono essere coltivate in condizioni controllate senza le altre parti dell'organo.

“L'ingegneria cellulare è già utilizzata in medicina per rigenerare i tessuti o sostituire le cellule danneggiate o malate. Le tecnologie sono ormai avanzate e potrebbero essere applicate in altri ambiti, come il settore agroalimentare”.

La cosiddetta fermentazione di precisione è una tecnologia che utilizza microrganismi per produrre prodotti specifici come proteine, oligosaccaridi del latte identici all'uomo, vitamine o fibre.

Il prof Alberio ha affermato: “La fermentazione di precisione è già in uso da anni per produrre medicinali come l'insulina e gli enzimi alimentari, ad esempio nella produzione di formaggi. La scienza alla base di questa tecnologia è in continua evoluzione, aumentando la gamma di potenziali applicazioni alimentari”.

Gli alimenti e gli ingredienti alimentari prodotti con queste tecnologie sono sicuri?

È compito dell'EFSA valutare la sicurezza dei nuovi alimenti nell'UE, compresi quelli derivati da nuove tecnologie come la coltura cellulare e l'ingegneria tissutale.

Wolfgang Gelbmann è un funzionario scientifico senior presso l'EFSA nel settore dei nuovi alimenti e relatore generale del colloquio.

Ha detto: "Finora all'EFSA non è stato chiesto di valutare alcun alimento derivato da cellule animali coltivate, ciò che la gente potrebbe chiamare 'carne coltivata in laboratorio'. Ma abbiamo valutato diversi nuovi ingredienti alimentari prodotti attraverso una fermentazione di precisione.

“Prevediamo di ricevere nuove applicazioni alimentari su alimenti derivati da colture cellulari nei prossimi mesi e anni. Quindi, stiamo al passo con la scienza per rimanere preparati quando arriveranno tali applicazioni”.

Gli esperti del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni alimentari (gruppo di esperti scientifici NDA), in particolare il suo gruppo di lavoro sui nuovi alimenti, effettueranno queste valutazioni.

"Siamo fiduciosi", ha affermato il dott. Gelbmann, "che la guida ai nuovi alimenti preparata dai nostri esperti insieme agli altri documenti di orientamento trasversali applicabili dell'EFSA sia adatta a questo scopo. In effetti, negli ultimi anni abbiamo valutato oltre un centinaio di applicazioni che coprono un'ampia varietà di nuovi alimenti utilizzando queste linee guida. Tuttavia, li esaminiamo regolarmente per tenerli aggiornati con i progressi della scienza e della tecnologia.

“Ci incontriamo regolarmente con le parti interessate sui nuovi alimenti in eventi scientifici e workshop per discutere le sfide tecnologiche e gli aspetti di sicurezza. Il colloquio è un ingrediente importante in questo dialogo continuo”.

Chi decide se il cibo derivato da colture cellulari è pronto per il mercato?

La produzione effettiva di alimenti derivati da colture cellulari nell'UE è agli inizi ma è in rapida crescita, come nel resto del mondo, ma non è stata ancora ricevuta alcuna domanda.

In qualità di organo consultivo scientifico indipendente, l'EFSA non ha voce in capitolo nel processo decisionale dell'UE e non è né favorevole né contraria all'uso di una nuova tecnologia alimentare come il cibo derivato da colture cellulari. Le nostre valutazioni forniscono un contributo scientifico sulla sicurezza di tali prodotti per i consumatori europei.

Le decisioni sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei nuovi prodotti alimentari e sui requisiti di etichettatura vengono prese dalle autorità di regolamentazione dell'UE, vale a dire la Commissione europea insieme agli Stati membri dell'UE. Anche la sicurezza dei consumatori è una priorità per le autorità di regolamentazione, ma nelle loro decisioni possono anche prendere in considerazione aspetti economici, di benessere degli animali, sociali e/o di altro tipo.

La Commissione ha precedentemente affermato che la tecnologia delle colture cellulari è un potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'UE dal produttore al consumatore per sistemi alimentari equi, sicuri, sani e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Le tecnologie sono avanzate, ma la capacità di produrre e commercializzare questi alimenti è destinata ad aumentare solo se i produttori riterranno che i prodotti abbiano un futuro. In definitiva decideranno i consumatori.

Cosa ne pensano i consumatori?

Il prof. Michael Siegrist, che dirige il gruppo di ricerca del Politecnico di Zurigo su alimenti e comportamento dei consumatori, ha studiato la percezione dei consumatori circa le nuove tecnologie, compresi gli alimenti derivati da colture cellulari.

Dichiara: "Percepire come naturali gli alimenti o le tecnologie alimentari è un fattore cruciale per i consumatori. Se entrambi vengono percepiti come innaturali, di norma è difficile che i consumatori li accettino. La carne derivata da colture cellulari ne è un buon esempio. Da molti studi risulta una scarsa disponibilità dei partecipanti persino ad assaggiarla.

Questo fare affidamento alla 'naturalità' è una scorciatoia mentale, detta 'euristica', che adotta tutta la gente: se è naturale, non può farmi male, anzi, deve farmi bene". Per ciò che non è naturale vale il contrario". Anche la comunicazione sui potenziali benefici sociali ed economici gioca un ruolo nell'accettazione dei nuovi alimenti da parte dei consumatori. Ad esempio molti consumatori non sono consapevoli dell'impatto ambientale legato alla produzione di carne, il che aiuta a spiegare la loro riluttanza a ridurre il consumo di carne e a optare per alimenti alternativi.

"Alla fine", ha detto il prof. Siegrist, "prezzo e gusto sono i fattori principali per la maggior parte dei consumatori. In Europa, in un passato lontano, nuovi alimenti come pomodori e patate sono diventati importanti alimenti di base; in epoca più recente i semi di chia e la quinoa. Resta da vedere se la gente supererà gli ostacoli psicologici e informativi nei confronti degli alimenti derivati da colture cellulari. Sarà certamente così solo se prodotti come la carne derivata da colture cellulari avranno lo stesso sapore a minor prezzo delle alternative tradizionali".

QUI IL PROGRAMMA DELL'EVENTO