Carne coltivata, M5S: dal governo dei patrioti un duro colpo al Made in Italy

È iniziato nelle Commissioni Agricoltura e Affari Sociali della Camera l’esame della legge già approvata al Senato che impedirebbe la produzione e la vendita della carne coltivata. Un divieto, quello immaginato dal governo, che è del tutto anacronistico. Parliamo di un prodotto sul quale l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare non si è ancora espressa. La carne coltivata è ormai una realtà ed è inutile parlare di divieti. Dobbiamo al contrario ragionare sulla creazione di uno spazio nuovo, parallelo, nel mercato dell’alimentazione: uno spazio che potrebbe essere occupato dalle imprese italiane e che potrebbe colmare vuoti per specifiche categorie di persone e per alcune parti del mondo. Ma il governo dei cosiddetti patrioti preferisce inferire un duro colpo al made in Italy e allo sviluppo economico del Paese”. Lo scrivono in una nota congiunta i Deputati del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Agricoltura e Affari Sociali.

“Ammettere produzione e vendita della carne coltivata – continuano i Parlamentari M5S –significherebbe al contrario lasciare ai cittadini la libertà di scegliere. Quella libertà che questo Governo vorrebbe negare, con i suoi sempre più numerosi divieti. Il settore agricolo italiano rappresenta un’autentica eccellenza e un valore, anche economico, per il nostro Paese. Noi non ci sogneremmo mai di mettere un freno allo sviluppo di questo comparto e della ricerca ad esso collegata. Così come preferiremmo sposare la linea della sostenibilità del settore agroalimentare. In questo senso, la carne coltivata risulterebbe sicuramente frutto di un processo più sostenibile e meno inquinante, quanto meno rispetto agli allevamenti super intensivi che impattano in maniera devastante sia sull’ambiente che sulla salute umana.

È evidente che gli aspetti da affrontare saranno diversi, ma demonizzare la carne coltivata e vietarne preventivamente studio, produzione e commercio avrà il solo risultato di ridurre o frenare la competitività italiana in un nuovo settore, lasciando indietro il nostro Paese in mercati che in futuro avranno un’enorme rilevanza globale e garantiranno crescita economica e posti di lavoro. Una scelta frutto di miopia e pregiudizi e schiava della lobby del settore zootecnico che finirà per collocare l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione europea per quanto riguarda l’innovazione agroalimentare. Insomma, un clamoroso autogol” concludono i Deputati M5S.