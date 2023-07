Carne coltivata, Naturale (M5S): agricoltura è innovazione e non si innova proibendo

Nell’anno domini 2023, ripeto 2023, l’agricoltura fa il paio con l’innovazione tecnologica, con strumenti e tecniche avanzatissime in grado di porre rimedio ai grandi drammi del nostro tempo: il consumo del suolo, l’emergenza climatica, la perdita di biodiversità, il dissesto idrogeologico. Ci domandiamo, allora, come sia possibile che un partito, quello che conta qui più rappresentati, possa - da un lato - portare avanti le tecniche di evoluzione assistita nel settore primario, slancio di modernizzazione agricola, e - dall’altro, sempre in campo agricolo - possa vietare uno stesso slancio di modernizzazione. Innescare la politica della proibizione, della negazione come il governo fa sull’emergenza climatica, non renderà l’Italia un Paese migliore. Piuttosto, lo confinerà a fanalino di coda nelle classifiche mondiali delle nazioni che hanno rifiutato aprioristicamente di capire, di innovare, di trovare soluzioni e, soprattutto, di crescere. Anche questo veto sulla possibilità di poter definire un cibo a base vegetale “humburger di soia” o “prosciutto veg”, perché dovrebbe confondere chi va a fare la spesa? Questi riferimenti, piuttosto, aiutano a capire la consistenza del prodotto, il suo aspetto, il suo utilizzo. Un altro concetto importante: supportare il percorso delle alternative proteiche a quelle di origine animale non significa stroncare gli allevatori. Sappiamo bene, infatti, che – specie in cucina - è il consumatore a veicolare il mercato. La realtà è che chi vorrà concedersi un’ottima fiorentina al sangue continuerà a farlo, chi vorrà a mangiare bistecche di tofu, continuerà a farlo, chi vorrà – in un’ottica futura - provare un hamburger di carne colturale lo farà, con buona pace di chi ci vedeva strane distorsioni delle produzioni nazionali”. Così la senatrice Gisella Naturale (M5s) intervenendo in aula.