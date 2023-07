Carne sintetica, la “coerenza della scienza”: Cattaneo, Saia e i ‘paladini’ della fake meat pasteggiano in Macelleria-vineria la sera prima del convegno al Senato. Eccoli in foto e VIDEO

Per il dizionario italiano il termine coerenza si traduce in "Intima connessione e interdipendenza di parti" e in "Costanza logica o affettiva nel pensiero e nelle azioni". Il che porterebbe a pensare che chi promuove la carne sintetica e crede che quella tradizionale impatti sull'ambiente, preferisca vedersi la sera prima di un convegno manifesto del proprio pensiero in un ristorante vegano, o qualcosa del genere. Difficilmente, per la stessa coerenza, assioma su cui si basa la scienza stessa, in una macelleria a pasteggiare con carne e prosciutto.

Ma così è invece.

"La nostra specialità è la carne di Fassona, la vera razza piemontese, che eccelle per la particolarità gustativa e nutrizionale". Così cita la pagina web del ristorante-macelleria-vineria dove il gotha della scienza che interviene oggi al convegno di apertura alla carne sintetica è andato - da quanto ha potuto documentare AGRICOLAE - a pasteggiare la sera prima.

Il convegno al Senato dal titolo "Innovazione a tavola: studiare è meglio che vietare" di iniziativa del Gruppo per le Autonomie ha come focus proprio il ddl d'iniziativa governativa che propone di vietare l'importazione e la vendita di prodotti a base di carne coltivata in Italia prima dell'eventuale autorizzazione da parte della Commissione europea.

Convegno organizzato in contemporanea con la discussione al Senato del disegno di legge sulla carne coltivata.

Molti gli esperti e studiosi al convegno: ad aprire i lavori la presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato, Julia Unterberger, mentre le conclusioni sono affidate alla scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. I professori Stefano Biressi (Università di Trento), Sergio Saia (Università di Pisa) e Graziella Messina (Università Statale di Milano) illustrano lo stato dell'arte scientifico sulle cellule staminali e sulla carne coltivata, a partire dai risultati della ricerca italiana in questo settore. Nella seconda parte del convegno il ricercatore CNR Roberto Defez, il professor Fabio Babiloni dell'Università "Sapienza" di Roma e il professor Alberto Grandi dell'Università di Parma (anche autore di libri sull'"invenzione della tradizione" italiana) evidenzieranno i rischi per il Paese di un atteggiamento di chiusura a priori su questa come su altre innovazioni scientifiche.

Ma la sera prima del convegno sulla carne sintetica, tutti a pasteggiare presso la macelleria-vineria Maxela a piazza delle Coppelle a Roma. Tra questi sono facilmente distinguibili Alberto Grandi, Elena Cattaneo, Graziella Messina, Stefano Biressi e Sergio Saia.