Carne sintetica, Gargioli (Tor Vergata): non sappiamo cosa ci sia in quella di Israele e Singapore, coperta da segreto

"Ci vorranno tra i 3 e i 5 anni per arrivare ad un prodotto edibile e di qualità, in quelli che stanno commercializzando a Singapore e Israele non sappiamo bene cosa abbiano aggiunto, visto che sono coperti da segreto”.

Così Cesare Gargioli, professore di Biologia applicata all’Università di Tor Vergata, intervistato da Presa Diretta nella puntata "Cibo Sovrano" andata in onda lunedì 2 ottobre, sulla produzione della carne sintetica.

Le cellule in coltura crescono e si moltiplicano in un incubatore su un terreno di crescita fatti di zuccheri e sali minerali. In aggiunta alcuni fattori di crescita come il siero fetale bovino, che, come spiega Gargioli, “dovrebbe essere eliminato, visto che è paradossale fare una carne di origine colturale con sieri di derivazione animale".

Sulle limitazioni alla produzione e commercializzazione Gargioli spiega che "Bloccandola, saremo costretti a importare questa carne coltivata da altri paesi europei, senza la possibilità di controllare noi stessi il processo".