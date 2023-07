Carne sintetica, Lollobrigida: Italia si basa su principio di precauzione, orgoglioso che sia prima Nazione a vietarla

Si dice orgoglioso, il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida intervenendo a "Fenix", la festa nazionale di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in corso a Roma, che l'Italia sia stata la prima Nazione a vietare carne sintetica.

"Sono orgoglioso che in questi giorni sia in discussione una nostra proposta di legge che renderà l'Italia la prima Nazione al mondo a vietare la produzione, commercializzazione e l'importazione di carni sintetiche, di prodotti finti".

La proposta di legge si basa sul principio di precauzione, che da sempre rappresenta in Italia la linea guida per garantire la sicurezza alimentare.

"L'abbiamo proposta al Parlamento - ha proseguito il ministro nel corso del suo intervento - seguendo il principio di precauzione, per cui se una cosa non è sicura per i tuoi cittadini dal punto di vista ambientale o sanitario la puoi proibire, e noi l'abbiamo proibita".

Lollobrigida spiega come ad oggi non sia possibile sapere quanto sia dannosa per la salute: "lo verificheremo, ma sicuramente - ha sottolineato -, quando si legge il protocollo della carne sintetica ci si accorge che non è ne rispettosa degli animali, ne di un processo in cui non vengono immessi conservanti o antibiotici. E poi e' sicuramente dannosa per l'ambiente". "Tra le cose folli, si è detto che gli agricoltori e gli allevatori sono dannosi per l'ambiente, mentre sono i primi a difenderlo, perché vivono di questo", ha concluso il ministro.