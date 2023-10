Carne sintetica, Lollobrigida: Posticipata notifica in attesa dell’approvazione Parlamentare. Nessun passo indietro. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo ritenuto opportuno, come è accaduto già in Italia tante volte e per altre nazioni europee la stessa cosa, di ritirare la notifica per l'approvazione della legge sul cibo sintetico in attesa dell'approvazione del Parlamento, che riteniamo avvenga molto celermente e cioè entro il mese di novembre. Nessun passo indietro rispetto al divieto di importazione, commercializzazione e produzioni di cose che con il cibo di qualità non c'entrano niente e che a nostro avviso non hanno nemmeno i criteri di garanzia per la salute pubblica".

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea, a Roma.

"Questo è la ragione per la quale abbiamo normato con forza, su sollecitazione di migliaia di Consigli comunali di tutte le regioni italiane, che ci hanno invitato a farlo. Quindi è una legge fortemente voluta dalla nostra base istituzionale e dal nostro popolo, approvata in Parlamento con il voto a favore di tutto il centrodestra, che è andato però ben oltre la maggioranza in termini numerici e che ha visto l'astensione del principale partito dell'opposizione.

Ricordo anche che tra i sottoscrittori della petizione per arrivare a questo c'erano esponenti di rilievo anche di partiti che poi in Parlamento hanno assunto posizioni diverse. Si continua esattamente e linearmente con quanto abbiamo normato. La notifica la posticipiamo, come già avvenuto in passato per altri provvedimenti analoghi. Riteniamo che questa legge sia una legge importante, che l'Italia possa essere la prima nazione libera da questo rischio e speriamo che poi l'Europa ci segua".