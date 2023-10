Carne sintetica, PresaDiretta vola a Singapore e spiega: mai usufruito di alcuna sovvenzione. Su altre trasmissioni Rai non si conoscono finanziatori

"Le trasferte di PresaDiretta sono sempre state realizzate nel pieno rispetto delle regole aziendali e la trasmissione non ha mai usufruito di alcun tipo di sovvenzione".

Così ad AGRICOLAE la redazione di Presa Diretta, programma d'inchiesta di Rai 3 fa chiarezza sciogliendo qualunque equivoco o misundertanding su come è stata prodotta la puntata girata, in parte, a Singapore a seguito di una mail inviata dalla redazione la mattina successiva alla messa in onda del programma.

Lo scorso 2 ottobre Presa Diretta ha dedicato una puntata alla carne sintetica, volando anche a Singapore, in occasione del Future Food Asia 2023, fiera dedicata anche al cibo sintetico sponsorizzata dalla multinazionale Cargill, visitando anche il centro di produzione di Good Meat, la prima startup al mondo a essere autorizzata al commercio a Singapore del pollo a base cellulare e la Nanyang Technological University di Singapore.

Good Meat, controllata dalla azienda californiana Eat Just, durante la puntata non ha voluto rivelare né quanta carne di origine cellulare riesca a produrre e nemmeno la composizione della parte vegetale del pollo prodotto, che corrisponde a circa il 40% del totale.

La trasmissione di Roberto Iacona a differenza di quanto accaduto in passato con altre trasmissioni di inchiesta che vendevano a 'pacchetto chiuso' il prodotto al Servizio pubblico (quindi senza che la Rai rendesse noto di come fossero state finanziate) non ha negato la trasparenza dei finanziamenti e ha dichiarato di non aver mai usufruito di alcuna sovvenzione.

