Carne sintetica, Università California: inquina 25 volte più di quella vera, interesse basato su analisi imprecise emissioni Co2: lo studio

La carne sintetica per combattere la fame nel mondo e tutelare il Pianeta dall'inquinamento? In realtà inquina 25 volte di più di quella tradizionale. A dirlo uno studio dell'Università della California pubblicato lo scorso 10 maggio e che AGRICOLAE riporta a pie di pagina.

Mentre l'EfSa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, inizia la fase di valutazione della sicurezza alimentare della carne coltivata - ribadendo però che questa valutazione non è stata chiesta da alcun paese europeo e che la sua immissione sul mercato continentale sarà una decisione politica, quindi della Commissione UE -, dagli USA arriva un nuovo studio scientifico che smonta il cibo sintetico come amico dell'ambiente: il gruppo di ricercatori dell'Università della California conferma che l'impatto sull'inquinamento è superiore fino a 25 volte rispetto a quello della carne tradizionale.

L'analisi indica che la produzione di massa di carne coltivata in laboratorio, utilizzando le tecnologie attuali, potrebbe essere notevolmente peggiore per l'ambiente rispetto alla vera carne bovina. Al momento, la carne a base di cellule animali (ACBM) viene prodotta solo su scala molto ridotta e con una perdita economica, sebbene lo studio non ancora sottoposto a revisione paritaria suggerisca che l'aumento del processo potrebbe rilasciare tra quattro e 25 volte più emissioni rispetto all'industria globale della carne bovina.

Dunque la produzione, oltre a un costo energetico molto alto, all'utilizzo di risorse idriche importanti, è attualmente antieconomica, tutto questo nonostante i forti investimenti in corso sia negli USA che in Israele, Regno Unito, Olanda e Danimarca.

Ma è la questione dell'impatto ambientale che diventa cruciale per comprendere come in realtà l'interesse economico su questa produzione prevale su quello ecologico. Secondo gli autori dello studio infatti i miliardi dollari di investimento sono stati specificamente assegnati al settore con la tesi che questo prodotto sarà più rispettoso dell'ambiente rispetto alla carne bovina. Tuttavia, mentre è vero che la carne coltivata in laboratorio elimina il fabbisogno di terra, acqua e antibiotici dell'allevamento del bestiame, i ricercatori spiegano che gran parte dell'interesse per la carne coltivata è stato guidato da analisi imprecise delle emissioni di carbonio.

Nello specifico l'abstract dell'analisi scientifica riporta che "I risultati indicano che l'impatto ambientale della produzione di ACBM a breve termine sarà probabilmente di ordini di grandezza superiore alla produzione media di carne bovina se per la produzione di ACBM viene utilizzato un mezzo di crescita altamente raffinato".

L'attuale produzione su piccola scala di prodotti ACBM è attualmente presente a Singapore, tuttavia questi prodotti utilizzano ancora sieri animali come il siero bovino fetale e non sono ampiamente disponibili. Attualmente gli investimenti su questo settore superano i 2 miliardi di dollari, trascinati al rialzo da analisti che prevedono, entro il 2040 una occupazione del mercato della carne superiore al 60-70%.

Ma questa ricerca scientifica sottolinea il punto critico della produzione di carne coltivata nei bioreattori: la presenza e la rimozione di endotossine nel processo di crescita. Ad esempio, a una concentrazione di endotossina di appena 1 ng/ml ha ridotto i tassi di successo della gravidanza da 3 a 4 volte durante la fecondazione in vitro di embrioni umani. Il metodo di riduzione o eliminazione delle endotossine dipende fortemente dalle proprietà della sostanza che viene purificata, ma l'uso di questi metodi di raffinamento contribuisce in modo significativo ai costi economici e ambientali associati ai prodotti farmaceutici poiché richiedono sia energia che risorse.

Supponendo l'uso continuato di substrati di coltivazione altamente raffinati, i ricercatori stimano che ogni chilogrammo di ACBM produca da 246 a 1.508 chilogrammi di emissioni di anidride carbonica. Sulla base di queste cifre, calcolano che il potenziale di riscaldamento globale della carne coltivata è tra quattro e 25 volte maggiore di quello della carne bovina al dettaglio.

Gran parte di questo impatto è determinato dal fabbisogno di combustibili fossili associato alla purificazione dei componenti del mezzo di crescita. Secondo gli autori dello studio, questo è da tre a 17 volte superiore alla quantità utilizzata per produrre carne di manzo disossata.

Sulla base di questi calcoli, i ricercatori concludono che "l'impatto ambientale della produzione di ACBM a breve termine sarà probabilmente di ordini di grandezza superiore alla produzione media di carne bovina se viene utilizzato un mezzo di crescita altamente raffinato per la produzione di ACBM.

