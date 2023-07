Carta “Dedicata a te”, Lollobrigida: mancetta? La carta rimborsa alle famiglie un mese di spesa

“Una famiglia di tre persone in Italia spende, in media, per i generi alimentari circa 400 euro al mese, costi che oggi verranno assorbiti dalla carta ‘Dedicata a te’. Credo che rimborsare un mese su 12 di spesa alimentare ad una famiglia in difficoltà economica non sia esattamente una mancetta. Io, invece, sono convinto che sia un provvedimento utile, come ho avuto modo di riscontrare da tanti sindaci e amministratori locali, anche di diverse aree politiche”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervenendo alla trasmissione No Stop News su Rtl102.5.