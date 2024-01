Caso Centurione, Lollobrigida: incontrato Gay perché rientrasse al ministero con tutta la dignità formale. Non deve pagare chi è innocente

"Ho ritenuto opportuno invitare Ludovico Gay in questo ministero perché rientrasse con tutta la dignita formale necessaria rispetto al caso di malagiustizia avvenuta tanti anni fa. Merita un attestato positivo in quanto quando c'è lo scandalo ne parlano tutti i giornali ma quando c'è una notizia positiva a riguardo non ne parla nessuno".

Così ad AGRICOLAE il ministro delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida in merito all'ordinanza della Corte di Appello che stabilisce il risarcimento a Gay - all'epoca dirigente dell'allora Mipaaf - per ingiusta detenzione in quanto estraneo ai fatti in merito all'inchiesta denominata Caso Centurione.

"Un esempio di quello che non deve accadere", prosegue il ministro. "La giustizia deve fare il suo corso e chi sbaglia deve essere punito. Ma non deve pagare chi è innocente. Mi sento in dovere - conclude poi - di porgere a Gay le scuse a nome del dicastero e dello Stato che allora si costitui addirittura parte civile contro di lui e gli altri imputati".