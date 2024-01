Caso Centurione, manager Mipaaf (oggi Masaf) risarciti per ingiusta detenzione. Mef condannato a pagare a Gay 160mila euro. L’ORDINANZA

Finisce il calvario del giornalista e manager del Mipaaf (oggi Masaf) Ludovico Gay risarcito per ingiusta detenzione e per le spese legali sostenute a causa del cosiddetto caso Centurione che coinvolse oltre 11 anni fa dirigenti ministeriali, di organizzazioni, e imprenditori.

Quattro mesi a Regina Coeli per una vicenda di cui Gay - dirigente pubblico, già direttore del servizio promozione dell’attuale MASAF e quindi dirigente generale di una società controllata del Ministero, Buonitalia S.p.A., che venne poi messa in liquidazione - era totalmente estraneo. Svegliato all’alba del 11 dicembre del 2012, condotto a Regina Coeli, carcere romano tra i più degradati in Europa, con l’accusa di essere un corrotto in base ad un’ordinanza emessa dal PM Stefano Rocco Fava (oggi a processo per vari reati a Perugia) e controfirmata dalla GIP, Flavia Costantini. Coinvolti, oltre Ludovico Gay altri 37 indagati tra dirigenti e imprenditori a vario titolo accusati di aver sottratto 32 milioni di contributi pubblici.

Gay passa quattro mesi dietro le sbarre, viene scarcerato dalla Corte di cassazione a cui si era appellato e che riconosce l’insussistenza delle motivazioni di custodia cautelare. Ma Gay per vedersi riconosciuta la propria innocenza dovrà attendere più di dieci anni e due sentenze di assoluzione con formula piena perché “il fatto non sussiste”.

Dieci anni nel corso dei quali Ludovico Gay ha perso il lavoro, ha avuto la carriera stroncata, la famiglia distrutta, riconoscimenti pubblici sospesi - come quello di Cavaliere della Repubblica - per non parlare della gogna mediatica che aveva già decretato sulla stampa la colpevolezza del dirigente pubblico.

Alla fine, una volta avuta l'assoluzione, Ludovico Gay chiede un risarcimento per quei 119 giorni di privazione della libertà. A giugno 2023, presso la Corte d'appello di Roma e presso l’Avvocatura di Stato, Gay presenta le proprie istanze per chiudere una volta per tutte la pagina di vita segnata da quello che si è rivelato un abbaglio del sistema giustizia. E la giustizia, a settembre scorso, decide di riconoscere le sue ragioni ribadendo la mancanza di qualsiasi profilo di colpa, la totale inconsistenza delle accuse e riconoscendo che già durante l’interrogatorio di garanzia, Gay aveva dato una propria versione dei fatti, con spiegazioni e prove documentali - che, si legge - “se fosse stata esaminata con cura sin dalla fase delle indagini preliminari sarebbe emersa la carenza della gravità del quadro indiziario, come poi affermato nella sentenza di assoluzione”.

Ma non solo, i giudici di appello hanno riconosciuto il “comportamento collaborativo” di Ludovico Gay e il fatto che gli elementi informativi offerti dallo stesso avrebbero “potuto e dovuto essere apprezzati in maniera più approfondita”.

Un errore cui la Giustizia ha inteso riparare, insomma, senza alcun indugio escludendo totalmente la “sussistenza di condizioni ostative”, che, a prescindere dalla piena assoluzione, come la legge dispone, potrebbero comunque essere ravvisate dalla Corte.

Ludovico Gay e Riccardo Deserti, oggi direttore del Consorzio del Parmigiano Reggiano, la cui posizione venne a suo tempo archiviata, sono gli unici indagati, dei 37, che - al momento - hanno ricevuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Entrambi lavoravano al Masaf.

Anche se la cifra liquidata dalla Corte d'Appello di Roma e dall’Avvocatura di Stato - riportata di seguito da AGRICOLAE - è intorno ai 160mila euro - non restituisce a Gay tempo, affetti, carriera, spese sostenute e soprattutto la reputazione che gli è stata rubata, certamente è un ulteriore elemento comprovante la totale estraneità e l’assoluta correttezza della condotta del personaggio.

Il governo Meloni sembra essere molto attento ai casi di malagiustizia i cui dossier sembrerebbero essere sui tavoli di lavoro.

Nel libro-intervista La Versione di Giorgia Meloni scritto da Sallusti, il presidente del Consiglio aveva già ricordato come dall'ultimo rapporto del ministero della Giustizia emerge che in un anno sono stati risarciti 562 cittadini per ingiusta detenzione per un totale di 24,5 milioni di euro sottolineando la necessità di affrontare nel merito la questione per fare in modo che sia sempre più difficile che un innocente finisca in carcere.

Ieri Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture già ministro degli Interni ha ribadito nel corso della trasmissione 5 minuti di Bruno Vespa che negli ultimi 30 anni sono stati incarcerati ingiustamente 30mila italiani. Vuol dire mille all'anno, che si traduce nel fatto che stasera tre persone finiranno in carcere senza motivo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l'ORDINANZA:

ordinanza corte appello

