Centinaio: Bene Lombardia su Linee Guida per alimentazione negli asili nido, altre Regioni replichino il modello

È lombardo il primo Tavolo congiunto fra Istituzioni, pediatri, società scientifiche, operatori della filiera ed esperti per tracciare le Linee Guida di un modello di alimentazione per i bimbi da 0 a 3 anni all’insegna del ‘Made in Italy’ – come presentato lo scorso 2 Luglio a Milano.

Questo importante risultato è stato raggiunto a Palazzo Lombardia nel corso del workshop ‘Alimentazione del Bambino e dimensione sociale: la politica del fare’, a cui hanno partecipato, fra gli altri, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

La giornata di approfondimento scientifico ospitata da Regione Lombardia, dedicata ai giovani pediatri in formazione, è stata incentrata proprio sulle specifiche esigenze nutrizionali dei bambini.

Da qui parte l’annuncio della convocazione di un tavolo tecnico per la stesura delle Linee Guida sull’alimentazione dei più piccoli, da applicare negli asili nido - arrivato direttamente dal Presidente Attilio Fontana e dall’Assessore Guido Bertolaso.

“Apprezzo molto lo sforzo annunciato da Regione Lombardia di dotarsi al più presto di Linee Guida sull’alimentazione dei bambini negli asili nido. La mancanza di questo strumento d’indirizzo in molte realtà è una lacuna evidente, data l’importanza di accompagnare le scelte di chi ha la responsabilità di garantire, attraverso una corretta alimentazione, la salute dei bambini sin dai primi anni di vita. Tra l’altro, mangiando correttamente sin da piccoli si impara a mangiare correttamente per tutta la vita, quindi è fondamentale che facciano parte del tavolo tecnico che predisporrà le Linee Guida, come annunciato dai rappresentanti di Regione Lombardia, i massimi esperti della Pediatria”. Lo dichiara il Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, dopo l’annuncio della convocazione di un tavolo tecnico per la stesura delle Linee Guida sull’alimentazione dei più piccoli, da applicare negli asili nido lombardi.

“Il mio auspicio – prosegue Centinaio – è che il percorso virtuoso avviato da Regione Lombardia si possa al più presto inserire in una strategia di respiro nazionale, che consenta di difendere e valorizzare al meglio la dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio culturale Immateriale dell’Umanità, attraverso il dialogo costruttivo tra Istituzioni e tutti gli attori della filiera. In questo modo, si può rispondere alla richiesta, in primis da parte delle famiglie, di conoscere la provenienza dei prodotti trasformati che arrivano nel piatto dei bambini, anche per avere rassicurazioni sulla loro origine italiana, che è sinonimo di sicurezza e qualità”.

“Sposiamo in toto l’auspicio espresso dal Vicepresidente Centinaio – dichiara Luigi Cimmino Caserta, Responsabile dei Rapporti Istituzionali di Kraft Heinz per Plasmon –. A partire dalla firma di un protocollo d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, siglato nel 2019 proprio con l’allora Ministro Centinaio, Plasmon è impegnata attraverso una sinergia con i maggiori Player al fine di attivare ‘La Filiera Agro-alimentare dedicata ai bambini’ e garantire la futura promozione di campagne di comunicazione rivolte alle famiglie, per dare maggiore consapevolezza sull’importanza della dieta mediterranea Made in Italy.

Le società scientifiche riconoscono che dalle abitudini alimentari dei primi 100 giorni di vita dipende in modo significativo la salute di ciascuno di noi fino alla terza età. Di qui, anche, la necessità che le ‘buone pratiche’ per l’alimentazione dei più piccoli siano delineate e validate dai massimi esperti di nutrizione pediatrica, che non a caso la Regione Lombardia ha ritenuto di coinvolgere”.