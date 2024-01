Centrale del latte di Roma, Pallottini: nuova Governance punta a valorizzazione prodotto e maggiore connessione con GDO

"La nuova Governance della Centrale del Latte di Roma è iniziata il 10 settembre, siamo all'inizio. Abbiamo cercato di dare una risposta alle problematiche poste sul tavolo, puntando a prospettive e risultati importanti. Abbiamo trovato un'azienda sana dal punto di vista finanziario, ma un po' seduta sulle sue gambe. Tuttavia non c'era una propria interlocuzione con il mercato, perché l'azienda è stata gestita principalmente come stabilimento produttivo del latte fresco e freschissimo. L'amministrazione precedente si è concentrato su questo settore, che sta calando di anno in anno, mentre la tendenza generale si spinge verso il latte a lunga durata, microfiltrato, tutti prodotti in cui la Centrale è solo in parte posizionata".

Così Massimo Pallottini, presidente della Centrale del latte di Roma, in occasione dell'audizione presso la IX Commissione commercio del Comune di Roma.

"Lo stabilimento veniva utilizzato quindi per prodotti a marchio Centrale, ma anche - per un terzo - su prodotti a marchio Parmalat. La Corte d'Appello ha prescritto il passaggio delle azioni dal Gruppo Parmalat a Roma Capitale si è posto il tema di come accompagnare la transizione. Sarebbe stato preferibile che questo passaggio fosse stato più lungo, ma si è concluso il 31 dicembre e per questo è venuta meno una parte della capacità produttiva dello stabilimento. Va poi ricordato che l'impianto è storicamente sovradimensionato.

Centrale, nel suo programma di emergenza 2024, ha previsto una riduzione dei 30 milioni di litri di latte. Stiamo lavorando su una serie di difficoltà, ma ho trovato degli elementi molto positivi. Il primo è l'attaccamento dei cittadini romani nei confronti della Centrale. Inoltre c'è una particolare attenzione del mondo distributivo romano. Dobbiamo recuperare spazi di mercato su un prodotto che ha una sua appetibilità, ma anche un costo. Sarebbe importante promuovere una valorizzazione del consumo del latte fresco, vista la tendenza della GDO ad una banalizzazione di questo prodotto, con vendita a prezzi inaccettabili. Va sottolineato il valore nutrizionale, la qualità, la freschezza. Presto partiranno nuove iniziative anche per la piccola distribuzione, che vale una fetta di mercato, parlo di bar, pasticcerie, gelaterie o cioccolaterie, dove abbiamo perso delle quote.

L'obiettivo è il traghettamento verso una successiva stabilità, valorizzando il patrimonio a disposizione".