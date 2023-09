Centro Studi Agricoli: I primi dati ufficiali e certi delle produzioni latte ovi caprino in Sardegna

Finalmente si inizia ad avere conoscenza certa delle produzione del latte ovi caprino prodotto in Sardegna, questo grazie al DM Mipaaf n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del DM Mipaaf n. 0359383 del 26 agosto 2021 che obbliga i produttori a fare le dichiarazioni mensili delle produzioni. Ecco che oggi sul Portale SIAN AGEA troviamo i dati delle produzioni del latte prodotto dal comparto Ovicaprino, un risultato storico, afferma Tore Piana , perché sino ad oggi nessuno conosceva con certezza le produzioni che venivano calcolate solamente su ipotesi e non su dati certi. Oggi continua Tore Piana si ha il dato certo delle produzioni e si potrà fare programmazione seria e concreta per guardare al futuro del comparto con maggiori certezze. Oggi conosciamo il dato da Gennaio a Luglio 2023 regolarmente registrato a portale SIAN AGEA per 252 milioni di litri, anche se la campagna di produzione ha inizio dal mese di Ottobre e termina nel mese di Luglio di ciascun anno, se guardiamo la media delle produzioni registrate dal consorzio Pecorino Romano per i mesi da Ottobre a Dicembre, negli ultimi anni, dovremmo ipotizzare di aggiungere circa 15 milioni arrivando così a un totale di 267/268 milioni di litri di latte. Ora vi è la necessità di separare i dati delle produzioni dell’allevamento Ovino da quello Caprino, oggi i dati forniti dal l SIAN AGEA risultano aggregati, Se consideriamo di ipotizzare che si producono in Sardegna circa 20 Milioni litri di latte Caprino, le produzioni del solo latte ovino si attestano sotto i 250 milioni di litri per l’annata 2023 ,in calo rispetto alle produzioni del latte Ovini degli anni precedenti, secondo i dati del Consorzio Pecorino Romano, ( che si allegano), questo significa che oggi è in atto in Sardegna, una attenta riflessione sul futuro, da parte degli allevatori di ovini ,che deve obbligatoriamente impegnare e mobilitare la politica regionale a salvaguardia dell’importante comparto, come ad esempio inserire l’ovi caprino nell’accesso dei contributi PAC nell’Eco Schema uno titolo 2, oggi inspiegabilmente restato escluso, conclude Tore Piana Presidente del Centro Studi Agricoli