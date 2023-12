Cerreto (FDI): ok governo su odg ristori per aziende colpite da brucellosi. Il Governo Meloni approva l’odg presentato con Cangiano, Zinzi, Mattia

“Anche quest’anno, come già avvenuto l’anno scorso, il Governo Meloni ha mostrato sensibilità per la tutela della bufala mediterranea quale patrimonio zootecnico nazionale ( così come indicato art.1 legge 292/2002) e lo fa approvando l’ordine del giorno presentato con i colleghi Cangiano, Zinzi e Mattia. Nello specifico il Governo si impegna a proseguire il ristoro per gli allevatori bufalini danneggiati a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti. Ringrazio, facendomi portavoce del pensiero dei colleghi che hanno firmato con me questo provvedimento, il Governo Meloni per l’attenzione che ha più volte evidenziato per il nostro territorio che vanta prodotti DOP come la mozzarella di bufala, conosciuta ed apprezzata al mondo. Il ristoro consentirà alle aziende di poter fronteggiare l’emergenza continuando a garantire la qualità.” Lo comunica l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.