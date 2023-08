Cerreto(FdI): la sinistra promuova il nostro sistema agroalimentare invece di fare la guerra delle parole

La sinistra preferisce la guerra delle parole piuttosto che promuovere il nostro sistema agroalimentare. Sinistra e pentastellati fanno a gara a giocare con le parole del Ministro Lollobrigida, piuttosto che screditare il pensiero di chi si sforza in ogni luogo a promuovere il nostro sistema agroalimentare e la dieta mediterranea quale miglior sistema al mondo, crea confusione e agita battaglie senza senso . Provino lor signori ad acquistare cibo di qualità a Manhattan e portino lo scontrino , in Italia grazie alle campagne a km zero , ai mercati rionali , ai distretti del cibo , ai sistemi di filiera corta si può sostenere una dieta basata su qualità e tracciabilita’ , sistema che altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti sono ben lontani da raggiungere , come dimostrano i dati sull’ obesità e la percentuale di malattie cardio vascolari che evidentemente il centro sinistra ignora o preferisce ignorare, perché come sempre antepone la rissa e la volontà di distruggere l’ avversario al bene e all’ interesse nazionale." Lo ha dichiarato l'on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.