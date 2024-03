Cia a Roma con Libera “contro tutte le mafie”

Affermare i valori di legalità e giustizia e dire “no” a criminalità e corruzione. Per questo Cia-Agricoltori Italiani, con la sua Ong ASeS, anche quest’anno è accanto a Libera per celebrare a Roma, al Circo Massimo, la XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“Vogliamo dare il nostro contributo per costruire un modello di sviluppo alternativo alla logica del sopruso e del ricatto”, ha spiegato la presidente di ASeS-Cia, Cinzia Pagni, che è intervenuta dal palco per leggere i nomi delle vittime, insieme ai familiari e alle associazioni coinvolte. “Ricordiamo che l’agricoltura può rappresentare un’opportunità per un futuro di dignità e di rispetto -ha aggiunto Pagni-. In questi anni le terre confiscate alle mafie sono tornate, con le cooperative di Libera Terra a cui Cia dà un sostegno tecnico dal 2001, a produrre frutti e sapori per la collettività. Con un doppio risultato: contribuire a combattere la malavita organizzata e offrire nuove occasioni di lavoro, soprattutto ai giovani, in aree come il Sud dove la disoccupazione tocca punte molto alte”.

Per tutto l’evento, Cia ha regalato dal suo stand cappellini e palloncini a migliaia di studenti accorsi in massa per Libera.