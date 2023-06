Cia all’IFAD Innovation Day: partnership globale per un’agricoltura più “hi-tech”

Serve una partnership strategica globale, tra istituzioni ed enti pubblici e privati, per massimizzare gli investimenti nelle aree rurali, incentivando l’innovazione in agricoltura. Questo il messaggio portato da Cia-Agricoltori Italiani all’IFAD Innovation Day 2023, una giornata intera dedicata, tra confronti e best practice globali, dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo delle Nazioni Unite.

Il clima sta influenzando la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle aziende agricole -ha spiegato nel suo intervento la responsabile dell’Ufficio Internazionale di Cia, Cristina Chirico-. In questo scenario incerto, la resilienza climatica degli agricoltori passa proprio attraverso l’innovazione e la conoscenza.

Per questo, Cia è costantemente impegnata in progetti di ricerca e diffusione di innovazioni tecnologiche e organizzative, con lo scopo di offrire alle imprese associate strumenti in grado di migliorare le attività produttive in un’ottica di sostenibilità, riduzione dell’impatto ambientale e competitività, per aumentare la resilienza degli agricoltori ai cambiamenti climatici.

In questo senso, è fondamentale favorire un rapporto più stretto con Università e Centri di Ricerca, anche grazie al ruolo di intermediazione delle organizzazioni agricole, collegando le innovazioni (meccanizzazione, digitalizzazione, ecc.) alla base produttiva attraverso la formazione e la divulgazione sui territori. Senza dimenticare che le tecnologie, per avere successo, devono essere economicamente sostenibili per gli agricoltori.

Insomma, secondo Cia, occorre una collaborazione globale sul tema, finalizzata non solo al trasferimento tecnologico ma anche all’informazione, formazione, consulenza, assistenza tecnica. Tutti obiettivi che richiedono però maggiori risorse e politiche adeguate, affinché ricerca e agricoltori possano trovare insieme soluzioni sempre più efficaci contro il cambiamento climatico.