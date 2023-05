Cia Due Mari: confronto pubblico fra i candidati sindaco su Castellaneta e l’agricoltura

“Castellaneta e l’agricoltura”: se n’è parlato venerdì 5 maggio nell’auditorium 7 febbraio 1985 a Castellaneta, nel corso del confronto pubblico tra candidati sindaco, organizzato dalla sede di Castellaneta di Cia Area Due Mari.

I due candidati, Francesca Arrè per il centrodestra e Gianni Di Pippa per il centrosinistra, si sono confrontati sui temi più caldi legati al comparto: cinque domande, poste con regole precise dal giornalista Francesco Persiani di Telenorba, per toccare tutti i punti di stretta attualità e per cercare di infondere fiducia agli agricoltori in vista del prossimo futuro: un dialogo costruttivo, cordiale e che certamente servirà ai tantissimi cittadini presenti in auditorium per arrivare con le idee più chiare al voto del 14 e 15 maggio 2023.

La missione della Cia, infatti, era proprio questa: mettere l’agricoltura al centro e supportare l’intero settore attanagliato da mille difficoltà quotidiane.

Crisi idrica, consorzi di bonifica, sicurezza nelle campagne, strade rurali, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici, sono stati i principali temi trattati dai due candidati che alla fine del confronto, dopo il loro appello al voto, si sono stretti la mano in segno anche della buona riuscita di un evento studiato nei minimi dettagli.

Massima sicurezza in sala, garantita dalla presenza dei Carabinieri del comando stazione di Castellaneta, e nelle aree esterne all’auditorium, con maxi schermi per permettere a tutti di seguire il confronto.

Regole precise condivise per tempo con i due candidati, un moderatore professionista e superpartes e la solita cura dei particolari, come il meraviglioso allestimento in sala con i prodotti d’eccellenza del territorio di Castellaneta.

il resto lo hanno fatto i candidati sindaco Arrè e Di Pippa, con le loro opinioni e le proposte per il futuro.

L’evento è stato preceduto dalla visione di un particolare filmato sulle tante attività portate avanti dalla Cia di Castellaneta negli ultimi 30 anni.

Il confronto è stato trasmesso in streaming e visualizzato a suon di click da ogni parte d’Italia.

«Gli agricoltori chiedono attenzione ed è nostro dovere supportarli anche con queste iniziative – ha spiegato Vito Rubino, direttore Cia Area Due Mari Taranto-Brindisi – Con questo evento abbiamo cercato di mettere l’agricoltura al centro. È stato costruttivo confrontarci con i due candidati, a cui auguro un finale di campagna elettorale sereno e all’insegna dei contenuti. Uno di loro il 15 maggio sarà il nuovo sindaco di Castellaneta, per questo ritenevamo giusto sottolineare l’importanza dell’agricoltura per l’intero territorio di Castellaneta e chiedere quali fossero le due visioni politiche e amministrative in vista del prossimo futuro».