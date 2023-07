Cibo Sintetico, Cattaneo: questo Ddl è un arretramento scientifico, culturale e economico per il nostro paese

"Non capisco gli argomenti che portano il Governo italiano di prendere il triste vanto di essere i primi al mondo a vietare preventivamente i prodotti a base di carne coltivata, che stiamo ancora coltivando, su cui si stanno raccogliendo ancora dati e su cui stanno lavorando anche i nostri ricercatori e università di Trento, Tor Vergata, Napoli, Torino. Si tratta di un cortocircuito pazzesco, vietare qualcosa che stiamo ancora studiando. Non conosciamo l'impatto, la percezione del pubblico, la qualità. Se non so, come faccio a decidere che non li voglio? Quale è la qualità legislativa di questa decisione? Essendo alimenti che appaiono analoghi a quelli da carne di macellazione, possiamo anche chiamarli in altro modo, se questa è il motivo di proibirli".

Così la senatrice Elena Cattaneo, in occasione della discussione in Senato del progetto di legge in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

"Ci sono sei elementi. Il primo è l'esclusione degli studiosi dalle audizioni in materia, studiare è fondamentale per capire. In Commissione gli è stato chiesto solo delle memorie scritte, senza ascoltarli dal vivo. Come secondo punto vorrei analizzare perché il principio di precauzione adottato sia aberrante, rispetto all'art.7 del regolamento europeo del 2002. Questo principio ha ragione d'essere quando fondato su basi empiriche, che affrontano le analisi sul potenziale impatto. L'altro elemento è che il divieto non rispetta i principi di proporzionalità e coerenza. Il terzo punto riguarda la narrazione terroristiche sui bioreattori e sulle staminali pericolose, ma questi vengono utilizzati da tempo sia in campo medico che in quello alimentare. Il quarto punto riguarda l'utilizzo spropositato di articoli scientifici sull'argomento, ma è la dose che fa il veleno. Il quinto punto riguarda la discriminazione di questo Ddl tra aragoste e bovini: per le prime la carne coltivata è consentita, per le seconde è vietata, il divieto riguarda solo i vertebrati. L'ultimo punto riguarda la libertà di scegliere come nutrirsi e questo ddl è un arretramento scientifico, economico e culturale del nostro paese".