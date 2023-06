Cibo sintetico, De Carlo (FdI): al via le audizioni in occasione della Giornata della sicurezza alimentare. Segnale chiaro del governo

Abbiamo scelto di iniziare i lavori su questo tema cruciale per la nazione proprio in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare per dare un segnale chiaro e forte su quali siano le volontà e gli obiettivi di questo Governo”: così il presidente della IX Commissione, il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, ha annunciato l’avvio delle audizioni in IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e in X Commissione - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale al Senato, riunite in seduta congiunta, in merito alle “disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”.

Nella giornata di oggi sono stati auditi rappresentanti di CNA Agroalimentare, CIA Agricoltori Italiani, Confederazione Italiana Liberi Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura e AIA - Associazione Italiana Allevatori