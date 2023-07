Cibo sintetico. De Carlo (FdI): sempre più convinti della necessità di questa legge

“Tutti gli interventi ascoltati in questa Aula non hanno fatto altro che rafforzare la convinzione che questo provvedimento non solo è giusto e doveroso, ma è fondamentale perché contiene la visione che questo governo intende diffondere sul futuro della nostra Nazione. Una visione che tutela le diversità e le caratteristiche dei territori, che proprio il cibo in primis rappresenta, perché il legame tra cibo e cultura in Italia è inscindibile”.

Lo dichiara in Aula il senatore Luca De Carlo, Presidente della commissione Agricoltura durante la replica del governo sul ddl contro i cibi sintetici. “Viene da chiedersi se vogliamo davvero mettere a rischio tutto questo tramite qualcosa di costruito in laboratorio. Oppure se sia possibile parlare di oscurantismo in riferimento ad un governo che è lo stesso che ha approvato l'emendamento sulle Tea, o che ha portato avanti la battaglia contro il Nutriscore, su cui proprio Fratelli d’Italia aveva posto l’attenzione di tutte le forze politiche per scongiurarne il folle utilizzo. In questo provvedimento non esiste alcun passaggio che possa essere ricollegato ad una posizione contro la ricerca. Quello a cui facciamo riferimento è solo il principio di precauzione nei confronti della salute dei cittadini, e quella sì, per questo governo è prioritaria”, conclude De Carlo.