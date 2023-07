Cibo sintetico, Floridia (Misto Avs): provvedimento oscurantista. Nessuna prova di rischi per salute da carne coltivata, al contrario di carne tradizionale

“Questo è un provvedimento illogico e che appare immotivatamente contrario a qualsiasi avanzamento scientifico in tema di sostenibilità ambientale, alimentare, economica e sociale. Un provvedimento fazioso e oscurantista che rigetta a priori le istanze di innovazione e progresso suggerite da scienza e mercato. Nutriamo stima e rispetto per agricoltori e allevatori ma critichiamo invece le politiche agroalimentari proibizionistiche e conservatrici messe in campo. Si criminalizza la produzione e commercializzazione di prodotti di cui il mercato italiano ancora non dispone, a causa dei fantomatici rischi che -dice il governo- il consumo di questa carne può comportare sull’uomo. Non si tratta poi di cibo sintetico ma di carne coltivata, con quella dicitura si opera una azione di manipolazione per installare nel consumatore la convinzione che questa carne sia sintetica e creata in laboratorio. Non c’è inoltre alcuna prova scientifica che dimostri il rischio del consumo di questa carne. La carne tradizionale può invece essere causa di gravi patologie.”

Così Aurora Floridia (Misto-Avs) nel corso della discussione in Senato sul cibo sintetico.