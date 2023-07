Cibo Sintetico, Fregolent (Azione-Italia Viva): Italia Viva a favore, Azione si asterrà, ma quella bistecca non ha stesso valore di una naturale, fatta di sacrifici e competenze

"Qui ci sono due visioni diverse su cosa si possa considerare allevamento Made in Italy. C'è chi vuole andare verso la ricerca di nuove forme di cibo, visto l'aumento della popolazione mondiale. C'è chi pensa, invece, che la natura deve venire prima di esperimenti futuribili e che la scienza deve venire incontro agli agricoltori e agli allevatori.

Così la senatrice Silvia Fregolent, in occasione della discussione in Senato del progetto di legge in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

"Chi ne parla ha un compito complicato. Azioni si asterrà, mentre Italia Viva crede che non ci sia un divieto sulla ricerca, ma un divieto alla vendita di alimenti di cui non si conosce la portata. Si fa in anticipo non perché siamo oscurantisti, ma perché dobbiamo salvaguardare il nostro sistema produttivo: non possiamo pensare di sostituire certi prodotti con qualcosa di creato, che non ha tutto quello che significa la carne tradizionale. Gli altri paesi chiedono i nostri prodotti, allora perché dire che quella bistecca fatta in laboratorio ha lo stesso valore di una fatta con sacrifici e competenze dei nostri allevatori".