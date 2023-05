Cibo sintetico. Lollobrigida: Commissione Ue ascolti legittime preoccupazioni. Altri stati seguano Italia

“In Europa crescono i dubbi sul cibo sintetico. Dopo gli ordini del giorno votati in più di tremila Consigli comunali e dalle Regioni italiane, anche il Comitato europeo delle regioni esprime ‘preoccupazione’ per gli alimenti in provetta. L’emendamento del Cer dimostra che la posizione del Governo Meloni, che ha vietato la produzione, l’importazione e la commercializzazione di cibo prodotto in laboratorio, non è ideologica ma legittimamente basata sul principio di precauzione. Mancano informazioni certe sui rischi per la salute, ci sono analisi contrastanti sugli effetti per l’ambiente, siamo certi che questi prodotti non tutelino cultura e tradizioni dei singoli territori. È per questo motivo che ribadiamo il nostro ‘no’ alla produzione in vitro di carne, latte e pesce. Auspichiamo che altri Stati seguano la decisione dell’Italia, prima Nazione a vietare il cibo sintetico, e, allo stesso tempo, che la Commissione Ue ascolti queste legittime preoccupazioni”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.