Cibo sintetico, Lollobrigida: la proposta di legge nasce dal principio di precauzione, ma non vieta la ricerca

"Mi scuso di non essere stato presente ieri in Aula, ma ero impegnato, senatrice Cattaneo, ad attenzionare nella città di Vigo, in Spagna, quelli che lei richiamava nel suo intervento: i pescatori.

Si insedia la nuova Commissione europea a presidenza spagnola. Un problema importante trattato ieri è stato quello della decarbonizzazione. Abbiamo espresso la posizione dell'Italia che è quella di garantire una sostenibilità ambientale tendenziale che non sacrifichi, com'è successo in questi ultimi trent'anni, le nostre marinerie. Quindi le persone libere, quelle a cui faceva riferimento, anche del mondo della pesca, non solo vengono attenzionate dal nostro Governo, ma cerchiamo di capire a livello nazionale e internazionale come riuscire a coniugare i loro interessi con prospettive generali - che richiamiamo tutti come necessarie - di salvaguardia dell'ambiente, con però una caratteristica che ci vede a volte differenziarci da chi in termini ideologici ha affrontato questi temi".

Così Francesco Lollobrigida, in occasione della discussione in Senato del progetto di legge in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

"Noi riteniamo - e lo affermo anche in questa sede autorevole, la più autorevole - che i primi ambientalisti del nostro territorio siano proprio agricoltori, pescatori e allevatori, perché traggono banalmente la loro possibilità di vivere da quello che qualcuno pensa che nel tempo abbiano voluto distruggere o inquinare.

Non dico ovviamente tra i presenti, perché so essere questo consesso autorevole da tanti punti di vista, certamente politico e istituzionale per definizione, ma anche per capacità di comprendere fino in fondo tutte le argomentazioni. È per questo che si dibatte, è per questo che si approfondisce, credo in termini non ideologici, collega, ma esattamente il contrario.

È stato già ricordato come questa legge sia frutto di un meccanismo che in democrazia credo sia estremamente virtuoso, ossia il meccanismo di sussidiarietà: si parte dal popolo, si passa per le istituzioni del territorio, si arriva in Parlamento e si cerca di comporre un indirizzo che sia omogeneo alla volontà dei cittadini. Noi siamo rappresentanti dei cittadini e potremmo normare anche privandoci di quel sostegno che la Costituzione assegna, per altre funzioni, alle amministrazioni locali e alle Regioni, ma abbiamo scelto di non farlo: abbiamo scelto invece di agire esattamente in linea con quanto esplicitamente chiesto dalle istituzioni più prossime al cittadino.

La sussidiarietà è una bella cosa e allora mi chiedo, quando distinguiamo il "noi" e il "voi", se facciamo riferimento a un posizionamento che esula dalla connotazione che ci vede sedere in banchi assegnati ai partiti. Mi stupisce infatti il tono di accusa verso fantomatici oscurantisti, accusa rivolta all'altra parte dell'Emiciclo, senza renderci conto che tra questi oscurantisti presunti che vogliono vietare questi cibi, sulla base di presunta ignoranza, ci sono gli autorevolissimi esponenti anche dei partiti che muovono questa accusa.

Ho qui l'ordine del giorno della Regione Toscana, su carta intestata del Partito Democratico, che vede anche la firma di Fratelli d'Italia, ma dopo gli esponenti del Partito Democratico tutti. Ebbene, è stato votato all'unanimità e chiede di vietare le produzioni di cibi sintetici, così esplicitati; cambiamo e diciamo coltivati, però qui è riportata dal Partito Democratico questa dizione. Si fa riferimento esplicitamente a quelli che sarebbero i poteri forti dai quali alcuni si lasciano condizionare. Ma io non credo che il Partito Democratico toscano sia condizionato da Coldiretti, seppur richiamata esplicitamente nel testo, così come viene richiamata nel testo della Regione Campania e nel testo della Regione Emilia Romagna.

Graziano Delrio, che ha presieduto una delle componenti più importanti del nostro quadro istituzionale, l'Associazione nazionale Comuni, sa quanto siano preparati i nostri amministratori locali, i nostri sindaci. Non credo che siano stati superficiali quando, in più di 3.000 Comuni e in maniera trasversale, hanno fatto le medesime richieste. Credo che siano degni di rispetto e non vadano definiti oscurantisti, ignoranti e nemici della ricerca.

Lo ricordava il collega De Carlo poc'anzi e l'hanno fatto già altri colleghi: non c'è una sola virgola in questo disegno di legge che invita a non ricercare; anzi, la ricerca per noi è un elemento cardine del dibattito e ci mette in condizione oggi di fare con chiarezza, per quello che ci riguarda, un invito a ricercare, possibilmente attraverso le grandi e nobili istituzioni pubbliche che abbiamo in questa Nazione, a cominciare dal CREA.

L'Italia è una Nazione libera sulla ricerca e dobbiamo mantenere questa consapevolezza e invertire quella fascinazione verso Nazioni in cui la ricerca è affidata al privato. Il privato fa il suo mestiere, a volte nell'interesse dei cittadini, altre volte nell'interesse esclusivamente delle azioni della multinazionale che rappresenta. Credo che purtroppo questo sia il caso di molti che finanziano alcune ricerche al fine di condizionare il mercato e di indirizzare lo sviluppo, per esempio nel campo alimentare, di settori che avvantaggiano alcuni e depotenziano altri.

Non è un caso che negli Stati Uniti ci sia un modello differente dal nostro rispetto, ad esempio, all'alimentazione. Si faceva riferimento al regolamento europeo che ci permette oggi di normare in quest'Aula. Ringrazio il collega Schillaci, autorevolissimo scienziato, medico, rettore dell'università di Tor Vergata, preside della facoltà di medicina, autorevolissimo rappresentante della comunità scientifica, che ha fatto appello esattamente a quel principio di precauzione previsto nel regolamento, che indica nell'EFSA il soggetto che può o non può autorizzare il novel food.

È lo stesso regolamento in cui si sancisce, in maniera inequivocabile, che in Europa, se non siamo certi e se non sappiamo - lei stessa, senatrice Cattaneo, e molti altri colleghi hanno affermato che ancora non sappiamo - allora può darsi che ci siano rischi. Il diritto di precauzione ci permette dunque di normare e di dire che, finché non sono certo che una cosa è salubre per i cittadini italiani, preferisco che non venga commercializzata e importata in questa nazione. Il che non vieta la ricerca, in nessun modo.

Sono stati trattati tanti argomenti intorno a questo tema, ma cerchiamo di togliere di mezzo il "noi" e il "voi", avendo comune rispetto per i nostri rappresentanti del territorio, per le istituzioni democratiche e per le milioni di firme raccolte su questo argomento, tra le quali, evidentemente, non ci sono solo quelle degli imprenditori agricoli o degli allevatori, ma ci sono le firme di persone che acquistano e consumano, che hanno voluto dare un segnale. Tra quelle firme ce ne sono di autorevolissimi rappresentanti italiani ed europei, di molti dei partiti qui presenti, perché non è solo il Partito Democratico.

Ad esempio, in Regione Calabria è passata la mozione all'unanimità, con il voto di tutti, compresi il MoVimento 5 Stelle e le altre forze politiche rappresentative, con cui si chiede esplicitamente al Governo - anzi, per la precisione, viene citato il Ministero - di agire per vietare, quindi esattamente in linea con quanto ha fatto il Governo, non volendo rappresentare una parte politica. Certamente noi del centrodestra abbiamo le nostre opinioni, che abbiamo sottoposto agli elettori. La composizione della maggioranza, dopo il 25 settembre, è direttamente omogenea al voto popolare: era qualche anno che non accadeva (Applausi) e ce ne vogliamo assumere la responsabilità. Onorevoli colleghi, non posso credere che i vostri rappresentanti, in sede locale, abbiano sottoscritto degli atti non conoscendone il contenuto: lo escludo categoricamente. Allora devo immaginare che, quando lo facevano, speravano che non ci fosse un Governo a raccogliere la loro istanza. Li voglio ringraziare e dir loro che abbiamo fatto esattamente quello che ci hanno chiesto (Applausi) e lo vogliamo ribadire e rivendicare con orgoglio, per varie ragioni.

C'è quindi la vicenda della rappresentanza democratica, c'è la vicenda della ricerca, perché ripeto che non c'è alcun elemento in questo senso e anzi vogliamo che si ricerchi, per capire fino in fondo e per essere certi di tutto quello che può servire alla medicina. Sulla vicenda dell'alimentazione aprirò un capitolo a parte, perché credo che il cibo non sia solo carburante e che ci sia confusione su questo. Non mi convinco che il cibo sia solo carburante e non mi convinco nemmeno che gli esseri umani siano solo consumatori (Applausi). Siamo anche consumatori e siamo anche acquirenti. Prima di essere questo, però, siamo esseri umani, cittadini e persone che, a differenza di un oggetto che consuma, hanno una soggettività di scelta, data dalla capacità di discernimento unica, propria degli esseri umani, così preponderante sugli altri elementi che vanno a comporre la sfera del pianeta. Nel momento in cui guardiamo qualcosa, anche il cibo, siamo capaci di decidere e dobbiamo farlo sulla base di alcuni elementi. A mio avviso, l'elemento prioritario resta quello qualitativo, che oggi è discutibilmente applicabile a un sistema di produzione come quello finora messo in campo sulle produzioni di carne coltivate, sintetiche o di synthetic food. (Applausi). Scelga lei il termine, onorevole collega: credo sia molto secondario, come ha dimostrato la maggioranza, approvando l'emendamento che ridefinisce il nome. Non credo sia questo il tema.

Quanto all'elemento di produzione, anche su questo sono state raccontate un po' di fandonie, nel senso che questa è una produzione molto rispettosa degli animali. Lei, professoressa, credo conosca i protocolli di produzione e sa che sulla vicenda delle produzioni di carne sintetica i vari passaggi prevedono norme particolarmente invasive, se non violente, nei confronti degli animali, comprese l'estrazione di liquido fetale e l'estrazione cellulare da animale vivo, con una serie di rischi di patologie. Non lo dico io, perché nella mia posizione non posso che far riferimento a testi che garantiscano scientificamente un'autorevolezza di espressione e quindi faccio riferimento alla già direttrice dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, Maria Caramelli, oggi coinvolta nell'ambito del Ministero della salute.

Il rischio derivante da alcune patologie riscontrabili solo in animali morti, come quella da prioni. Le trasmissioni collegate a queste patologie sono particolarmente invasive per quanto riguarda gli animali.

Quindi non sono, come qualcuno dice, nell'ottica del pieno rispetto della vita di ogni essere vivente, che noi abbiamo, ma che delineiamo e decliniamo nell'ambito di una naturale evoluzione di convivenza, che l'uomo ha visto, con gli altri esseri viventi del pianeta, anche in termini alimentari e con una serenità che non credo possa essere messa in dubbio da affermazioni che sono, a mio avviso, in aperto contrasto con la logica.

Vi è un terzo elemento sul quale noi vogliamo intervenire. Sì, c'è del vero in questo. Noi vogliamo dare, attraverso questa norma, anche un indirizzo di natura politica: questo è vero. Per noi l'agricoltura, l'allevamento e la pesca sono elementi centrali. Noi non abbiamo normato sulla pesca semplicemente perché, al momento di presentazione del disegno di legge, non era ancora noto che ci fosse un'evoluzione così accelerata di produzione di pesci sintetici: cercheremo di correggere questo ambito.

Qualcuno sottolineava che oggi, in alcune nazioni, già viene commercializzata la carne sintetica di pollo, piuttosto che di bovino, a costi eccezionali; ma essa viene commercializzata con precauzioni quale quella di far sottoscrivere, in alcuni luoghi, una autorizzazione di assunzione di responsabilità sugli effetti futuri che questo cibo possa produrre su chi lo assume. È una precauzione che di solito nei ristoranti italiani non viene in essere, perché nel tempo si è stabilito che la nostra alimentazione è un'alimentazione mediamente sana.

Vi è poi l'elemento di natura politica, questo sì, che è la difesa della qualità del nostro settore. Noi crediamo nella qualità: l'Italia è la nazione della qualità. noi non abbiamo grande capacità di competere, sui mercati internazionali, sulla quantità, ma sulla qualità rappresentiamo l'eccellenza. E non ce lo diciamo da soli, ma lo dicono i dati dell'export italiano: 60 miliardi dell'agroalimentare e 120 miliardi di italian sounding, cioè di individui che, in maniera irregolare e potenzialmente anche illegale (come speriamo di dimostrare), vendono in altre nazioni prodotti che si richiamano alla nostra qualità, alla percezione della qualità delle persone che li consumano e che tolgono a noi delle risorse importanti, come imprese, e tolgono benessere ai cittadini che consumano cibi prodotti in Italia.

Sempre parlando di dati empirici, qualcuno mi ha contestato un'affermazione. Io stimo tantissimo gli Stati Uniti. Ci hanno aiutato a riconquistare la libertà. Ci proteggono a livello internazionale. Almeno finché, nella ridefinizione della NATO, l'Europa non riuscirà ad avere un ruolo più incisivo, sono loro i protagonisti delle vicende internazionali. Gli Stati Uniti, però, una cosa non possono insegnarci: a mangiare.

Non lo dico come dato sciovinista, ma con un'affermazione che si collega ai dati relativi agli effetti del loro sistema alimentare sulla loro popolazione e su dati scientifici che emergono quando si va a confrontare, non solo la longevità (che per fortuna ci vede essere tra i popoli che vivono di più sul pianeta e questo forse con l'alimentazione qualcosa c'entra), ma anche un dato inquietante, che vede, negli Stati Uniti, il 77 per cento della popolazione in sovrappeso, rispetto al nostro 36 per cento. L'obesità è al 32 per cento, rispetto a percentuali anche quattro volte inferiori nella nostra Italia.

Lì è successo quello che noi dobbiamo evitare. Noi siamo una nazione molto fortunata, dove la qualità è stata trasmessa, grazie sicuramente alla comunità scientifica, ma, ancora prima che dalla comunità scientifica, dalle mamme e dalle nonne che tante volte, da ragazzini, ci spiegavano che cosa faceva bene e che cosa faceva male sulla base di un'esperienza centenaria. In altre nazioni questo non è accaduto. Sono stati condizionate da logiche di mercato, da una comunicazione molto forte.

Ho letto l'allarmante ricerca di un'università statunitense che spiega come sui bambini delle classi meno agiate negli Stati Uniti influisca talmente tanto l'elemento del condizionamento alimentare che i massimi livelli di obesità si riscontrano proprio in quella fascia. Noi, invece, abbiamo un'educazione alimentare interclassista, spesso le persone meno abbienti si trovano a mangiare meglio delle persone più ricche, perché acquistano, per ragioni di prezzo, dal produttore o dal trasformatore e quello corrisponde alla qualità. Questo non avviene nelle altre Nazioni come gli Stati Uniti, dove invece chi è molto ricco o ricco mangia bene e chi è povero o molto povero si trova ad avere del cibo che non si può definire - perché non è un termine scientifico - spazzatura, ma che è sicuramente un cibo standardizzato e ipertrasformato che produce effetti nefasti sugli organismi. Questo dato ha a che fare con questo tipo di produzione, perché non è vero che questa scelta di produrre i cibi in laboratorio sia una scelta neutra. Non avete richiamato il tema - qualche autorevole collega a dire il vero l'ha fatto, ma in alcuni interventi di ieri che ho avuto modo di riascoltare - che in termini di sicurezza alimentare, avendo noi una popolazione in crescita esponenziale, ci dobbiamo preoccupare di come riuscire a risolvere il problema dell'alimentazione del pianeta. Questo è un elemento forte che vede l'Italia protagonista perché ha una sua posizione, che ha rivendicato nel G7 e che sarà oggetto della Presidenza del prossimo anno del G7 in questo settore, che ha sostenuto alla FAO e che ribadirà alla FAO. Noi dobbiamo affrontare il tema della sicurezza alimentare, con la convinzione, però, che non basta parlare di cibo per tutti, ma occorre parlare di buon cibo per tutti.

Questo tipo di argomentazione è molto differente, perché non accettiamo la logica di una società anche mondiale divisa in due, tra i ricchi che continueranno a mangiare bene e a mangiare sano, e i poveri ai quali dare prodotti ipertrasformati, massivi e standardizzati. Non lo accettiamo culturalmente né economicamente, crediamo che sia una cosa sbagliata. Se in questa norma c'è un aspetto da manifesto politico è proprio il fatto che siamo per questo tipo di modello di sviluppo e legittimamente si deve porre l'attenzione su questo. Se non dobbiamo avere cibo per tutti, ma buon cibo per tutti, le Nazioni occidentali, a partire dalla ricerca, devono concentrarsi, come noi abbiamo fatto, su delle tecnologie di evoluzione avanzata, sulle tecnologie applicabili a quelle Nazioni alle quali si è rivolto per troppo tempo con logica predatoria l'Occidente e riuscire con loro a collaborare per una crescita comune. Mi riferisco all'Africa, ad esempio, dove si trova il 60 per cento dei terreni arabili mondiali, nel cui sottosuolo c'è acqua e dove c'è la possibilità di incentivare le produzioni in termini quantitativi e qualitativi.

Orientiamo lì, per quello che ci riguarda, il massimo dell'impegno della ricerca, mettiamo a disposizione le nostre tecnologie, le nostre imprese. Ringrazio il presidente Meloni che si sta ponendo, verso questi Paesi, con questo tipo di approccio e ringrazio le numerose imprese che si sono messe a disposizione per aiutare a crescere quel Continente, cercando di risolvere a monte un problema che spesso ci troviamo ad affrontare a valle, aiutando e lavorando con l'Africa perché non ci arrendiamo all'idea, che qualcuno per troppo tempo ha propagandato, che gli africani debbano lavorare per noi: noi vogliamo lavorare con loro per crescere insieme e la potenzialità sul cibo da questo punto di vista è un elemento centrale.

È stata contestata anche la sovranità alimentare come concetto, ma la sovranità alimentare consiste nel continuare a decidere come si vuole produrre e quello che si vuole mangiare, una scelta che viene messa in discussione sempre più da aggressioni che tentano di condizionare le persone che acquistano e consumano. Questo Parlamento all'unanimità ha contrastato il nutri-score, un'etichettatura che per ragioni oggettive è esclusivamente finalizzata al condizionamento e non all'informazione. L'Italia non ha paura della ricerca, non ha paura della trasparenza, perché quando le persone conoscono, anche attraverso l'etichetta, che cosa mangiano, come viene prodotto, come viene trasformato, come lo si riesce a presentare, comprano italiano. Non avremmo, quindi, ragione di nasconderci, ma il nutri-score è un'etichetta condizionante, per capirlo basterebbe considerare l'esito che mette il parmigiano reggiano e l'olio d'oliva tra i prodotti potenzialmente dannosi per la salute. Certo, il quantitativo eccessivo di un prodotto alimentare può essere potenzialmente dannoso per la salute, ma lo è anche l'acqua se si supera di qualche litro la quantità consentita.

Mi avvio a concludere il mio intervento su questo tipo di argomentazione per non turbare la discussione di quest'Assemblea; tuttavia io, a differenza di quanto si è detto, non solo accetto il confronto e il dibattito, ma l'altra sera ci siamo incontrati con la senatrice insieme ad altri ricercatori e abbiamo discusso di questo argomento, anche se la sede era impropria. Penso sarà utile continuare a ragionarne, avendo però posto un elemento a monte di questa discussione che dà un'idea e un indirizzo in linea con le assemblee democratiche, con la volontà della maggioranza del Paese e della maggioranza di questo consesso parlamentare, ma spero non solo di essa, che ci permetta di discutere, di approfondire la ricerca, di fare delle valutazioni di senso più generale, che ci permettano di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Tutto questo senza criminalizzazione degli allevatori, come qualcuno ha tentato di fare, senza criminalizzazione degli agricoltori, perché sono quelli che manutengono il territorio. Infatti, dove non c'è agricoltura e dove non c'è allevamento, viene giù tutto in senso letterale, non da altri punti di vista. Inoltre l'obiettivo della sostenibilità ambientale deve viaggiare in parallelo con quello della sostenibilità produttiva, perché entrambe garantiscono l'equilibrio sociale.

Nelle sue scelte l'Italia è tutt'altro che isolata: sul piano internazionale, in ogni contesto nel quale ci presentiamo (le dimostrazioni di questi giorni esulano dal mio ruolo e non le citerò, ma sono davanti agli occhi di tutti), su questi temi siamo protagonisti in Europa in un sistema di alleanze che divide i Paesi che vogliono cibo di qualità da quelli invece che immaginano che il cibo sia solo carburante (Applausi) e quindi l'unico interesse sia quello di standardizzare, facilitare la produzione, distruggere le filiere produttive virtuose che abbiamo e che disegnano un equilibrio del valore ripartito tra tanti, accentrando queste risorse e magari spostando le produzioni ove è più facile.

La Francia sta cambiando le sue posizioni anche sul nutri-score, tuttavia all'ingresso di un suo supermercato importante, cioè Carrefour (lo cito perché ci sono stato), ci sono delle bottiglie di plastica grandi, a differenza dei nostri supermercati dove noi troviamo la verdura, perché danno la sensazione del fresco nel percorso, secondo la nostra strategia commerciale. Lì ci sono delle bottiglie di colore diverso con sopra scritto: «This is food», perché non si capirebbe mai che quello è cibo. Non servono gli occhi, l'olfatto o il tatto; lo si può capire solo dalla grande scritta «This is food». È la prima cosa che si vede nel supermercato: una grande «A» del nutri-score che ne designa la qualità; poi si trovano il parmigiano e l'olio con la lettera «D» e gli altri prodotti non solo italiani, come il caprino biologico prodotto in Francia catalogato con la lettera «D».

Questo diventa un elemento di condizionamento e noi non vogliamo andare verso una società di questa natura, che marginalizza le produzioni agricole, intensifica le produzioni standardizzate e magari le delocalizza. Infatti, se qualcuno può produrre cibo anche nei bioreattori, non lo fa in questo Paese in cui rispettiamo i diritti dei lavoratori e la sostenibilità ambientale (Applausi); lo va a fare in altre parti del mondo, dove vengono sfruttati i lavoratori, abbattendo i costi di produzione e anche quelli di distribuzione (tutto è uguale ed è più facile) ed accentrando il valore aggiunto nelle mani di pochi.

A noi questo modello non piace e allora, se da una parte rivendichiamo la piena coerenza di questo testo normativo, rivendichiamo anche che in esso ci sia un indirizzo di natura politica a difesa delle nostre imprese e delle nostre aziende, ma anche - mi permetto di dirlo - del futuro benessere dell'umanità, che passa per il buon cibo e non invece per i condizionamenti di chi immagina di fare business sullo sfruttamento delle fasce più povere della popolazione".