Cibo sintetico, Commissione Agri PE dice ‘no’ alla carne di laboratorio. Lollobrigida: soddisfazione per bocciatura prodotti innovativi a base cellulare. LE PRIME REAZIONI

La commissione Agri del Parlamento europeo 'boccia' la carne sintetica. Soddisfazione espressa dal ministro Lollobrigida e dagli esponenti politici per un 'no' europeo che ribadisce la scelta fatta a suo tempo dall'Italia di vietare la carne creata in laboratorio.

“Esprimo soddisfazione per la bocciatura, in commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, del paragrafo 19 della risoluzione sulle colture proteiche che conteneva riferimenti a prodotti innovativi a base cellulare. La risoluzione punta ad una maggiore produzione di colture di proteine in Europa e l’approvazione di quella specifica proposta avrebbe aperto le porte alla produzione di carne sintetica. Siamo da sempre al fianco dei nostri agricoltori, anche con iniziative di supporto per incrementare le colture, ma questo non deve avvenire con la possibilità di realizzare alimenti in laboratorio. Auspico che questi tentativi, come quello scongiurato oggi, non vengano riproposti e sono convinto che, oramai, anche in UE sia passato il messaggio che il cibo prodotto in vitro non solo potrebbe nascondere conseguenze negative per la salute dei cittadini ma distruggerebbe intere filiere senza alcun beneficio per l’ambiente". Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

LE REAZIONI