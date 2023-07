Cibo sintetico. Sottosegretario La Pietra, voto odierno difende il made in Italy e salute dei cittadini

“Il Senato ha detto no al cibo sintetico in maniera forte e chiara. L’Italia, prima nazione al mondo, si accinge a decidere lo stop alla produzione e commercializzazione dei cibi sintetici. Per il Governo Meloni e per tutto il centrodestra la salute dei cittadini e la difesa del made in Italy sono la priorità e con il voto odierno abbiamo dato seguito, con i fatti, agli impegni presi in campagna elettorale. La difesa delle nostre eccellenze agroalimentari, della nostra zootecnia, delle nostre tradizioni gastronomiche, dell’ambiente ed evitare rischi per la salute degli italiani sono le linee guida a cui ci siamo attenuti nella predisposizione del ddl oggi approvato e sinceramente dispiace che dall’opposizione non siano pervenuti segnali di attenzione su temi che riguardano tutti noi. Avremmo auspicato un voto favorevole in maniera trasversale, ma il PD ha preferito astenersi e l'estrema sinistra con i compagni grillini, pur di andare contro al Governo, hanno preferito mettersi al servizio degli interessi delle grandi lobbies straniere, che non vedono l’ora di poter intaccare, indebolire e soppiantare il primato delle eccellenze del made in Italy. Grazie alla fiducia degli italiani abbiamo i numeri per poter proseguire la nostra battaglia a difesa della salute dei cittadini, delle nostre tradizioni culinarie e degli interessi economici delle nostre piccole e grandi aziende produttrici di beni alimentari. Oggi abbiamo ribadito che l’Italia non manderà giù il boccone indigesto dei cibi sintetici, tanto cari a qualcuno che sta a Bruxelles”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra