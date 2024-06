Cibo ultraprocessato, Safe: Commissione Ue riveda livelli Acrilammide nei prodotti, rischi per salute consumatori

SAFE, un’associazione di protezione dei consumatori con sede a Bruxelles focalizzata sulla sicurezza alimentare, sta lanciando una campagna di sensibilizzazione sull’acrilammide — una sostanza potenzialmente cancerogena rilasciata durante la cottura degli alimenti ad alta temperatura — parallelamente alla pubblicazione di un position paper che propone regole più severe sulla presenza della sostanza negli alimenti.

SAFE – Safe Food Advocacy Europe, l'unica associazione europea di protezione dei consumatori con sede a Bruxelles specializzata esclusivamente nel settore alimentare, sta rafforzando i suoi sforzi per sensibilizzare sull’acrilammide e promuovere l'istituzione di limiti rigorosi per la presenza della sostanza negli alimenti. SAFE ha emesso un position paper evidenziando le preoccupazioni critiche riguardanti i livelli di acrilammide negli alimenti.

L’acrilammide, un composto chimico che si forma durante i processi di cottura nei cibi ad alto contenuto di amido, comporta significativi rischi per la salute dei consumatori, in particolare neonati e bambini piccoli. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato i risultati relativi alla genotossicità e, in studi recenti, sono state ulteriormente associate l’acrilammide nella dieta e alcuni tipi di cancro. Tuttavia, i consumatori spesso non sono consapevoli del problema.

Per questo motivo, SAFE lancia oggi una campagna di comunicazione rivolta ai consumatori per sensibilizzare sui rischi associati all’acrilammide. Oltre a educare il pubblico su come riconoscere l’acrilammide, la campagna fornirà suggerimenti pratici su come preparare e cucinare il cibo in modo sicuro a casa. La campagna sarà condotta sui social media, con la diffusione di video educativi, realizzati in collaborazione con il membro di SAFE, l’Associazione per la sicurezza nutrizionale in cucina e la sua fondatrice, la nutrizionista Chiara Manzi. Questa associazione è dedicata a combinare la ricerca scientifica nutrizionale con l’arte della cucina, per educare i consumatori ad adottare abitudini alimentari più sane.

Mentre da una parte intensifica i suoi sforzi per sensibilizzare i consumatori sull’acrilammide, allo stesso tempo SAFE esorta i policymaker europei a prendere misure decisive per proteggere la salute pubblica. I livelli di riferimento attuali fissati dalla Commissione europea si sono dimostrati inefficaci nel proteggere adeguatamente la salute dei consumatori. SAFE chiede livelli massimi legalmente vincolanti per tutte le categorie alimentari in cui l’acrilammide rappresenta un rischio per la popolazione e in particolare per i bambini. Queste categorie alimentari includono chips, prodotti per la colazione e patatine fritte.

Inoltre, SAFE promuove regolamenti rigorosi sui livelli di acrilammide negli alimenti per bambini, suggerendo un livello massimo ben al di sotto del valore di 50 μg/kg, poiché gli studi indicano che livelli di appena 1 μg/kg sono facilmente raggiungibili. Sottolineiamo che livelli più alti potrebbero ostacolare gli sforzi per minimizzare il contenuto di acrilammide. Per i biscotti commercializzati per i bambini, SAFE sollecita un livello massimo significativamente inferiore all’attuale riferimento di 150 μg/kg. Raccomandiamo inoltre di ridurre il livello di riferimento per i cereali da colazione consumati dai bambini sotto i tre anni e chiediamo regolamenti più severi per proteggere questo gruppo vulnerabile.

Inoltre, SAFE propone l'inclusione di nuove categorie alimentari come le noci tostate e le chips di verdure nella regolamentazione dell’acrilammide a causa dei livelli elevati rilevati in queste categorie alimentari in numerosi studi, che sottolineano la necessità di un cambiamento normativo.

I test condotti da SAFE e dai suoi membri in tutta Europa hanno evidenziato l'urgente necessità di nuove regolamentazioni per limitare l’acrilammide in vari alimenti già nel 2017. Nel 2023, il CVUA di Stoccarda ha trovato livelli allarmanti di acrilammide — fino a 3500 μg/kg nelle chips di verdure — in varie categorie alimentari, come patatine fritte, patatine, pane a base di grano, pane croccante, caffè istantaneo, pan di zenzero, cracker, cornflakes e cereali da colazione.

Per questi motivi, SAFE esorta la Commissione europea e il nuovo Parlamento europeo a mettere la sicurezza dei consumatori al centro della loro agenda. SAFE sostiene l'implementazione di livelli massimi più rigorosi di acrilammide nei prodotti alimentari per ridurre i rischi per la salute. SAFE è impegnata nei suoi sforzi per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti per tutti i consumatori dell'UE e per migliorare la gestione del rischio, estendendo la sua azione di advocacy oltre il nuovo mandato legislativo.

Il documento di position paper completo è disponibile a questo link.