Cibus, Mascarino (Federalimentare): puntare a intermediazione culturale con altre cucine, abbinando prodotti italiani. VIDEOINTERVISTA

"Cibus È una straordinaria vetrina non solo commerciale ma soprattutto della cultura alimentare italiana, delle nostre tradizioni, aperta alle persone di tutto il mondo. In questa occasione potranno non solo assaggiare i nostri prodotti straordinari, ma anche capire qual è la cultura alimentare italiana, il fatto di condividere l'alimentazione insieme, pranzare insieme e anche scoprire prodotti innovativi che si radicano nella nostra tradizione millenaria alimentare".

Così AGRICOLAE Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, a margine della presentazione di Cibus 2024, in programma a Parma dal 7 al 10 maggio.

"Quella tra Federalimentare e CIBUS è una partnership importantissima alla quale tutta l'industria alimentare guarda con grande attenzione. Come abbiamo discusso oggi le fiere sono un'occasione straordinaria per far conoscere i nostri prodotti a tutto il mondo, in particolare ai buyers, a coloro che poi acquistano i prodotti in tutte le nazioni. Quindi la partnership rimane prioritaria e soprattutto la rilanceremo, perché non solo Cibus sarà come sempre la vetrina del made in Italy, ma soprattutto con la nuova iniziativa di Tuttofood di cui abbiamo accennato oggi, questa grande fiera internazionale dell'alimentazione che avverrà in Italia e sarà una vetrina ancora più grande per far conoscere sempre meglio i nostri prodotti a tutto il mondo.

Per quanto riguarda l'aumento delle esportazioni sono diversi i drivers che dobbiamo porre in essere per aumentarle. L'importanza della logistica per arrivare nei paesi più lontani con i prodotti nostri, ma i prezzi giusti e anche l'importanza del reperire le materie prime che servono per produrre prodotti straordinari in quantità superiori a quelle che già facciamo. Ma sarà anche importante fare un'opera di intermediazione culturale: ci sono dei prodotti tipici italiani che non sono tipici di altre culture quindi riuscire a combinare le nostre tradizioni alimentari con le culture locali ad esempio abbinare il vino italiano con la cucina cinese o la cultura del caffè italiano in altri paesi sarà fondamentale per far sì che fasce sempre più ampie delle popolazione di altri paesi si avvicinino ai nostri prodotti".