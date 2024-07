Cinghiali: Coldiretti, agricoltori in piazza in Veneto e Campania

Si estende al Veneto e alla Campania la mobilitazione degli agricoltori della Coldiretti per dire basta all’invasione dei cinghiali che devastano le colture da nord a sud del paese in un 2024 reso già difficile nelle campagne dagli effetti dei cambiamenti climatici. Domani, giovedì 25 luglio, migliaia di agricoltori veneti convergeranno da tutte le province a Mestre, in via Torino, a partire dalle ore 9. Venerdì 26 lugliomanifestazione a Napoli, sotto la sede della Regione Campania, in via santa Lucia dalle ore 9. La prossima settimana saranno, invece, gli agricoltori siciliani ad attivare un presidio a Palermo. La richiesta è quella di far approvare un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

Le manifestazioni in Campania e Veneto seguono quelle organizzate la scorsa settimana nelle Marche, dove ad Ancona hanno sfilato oltre duemila agricoltori, “incassando” dalla Regione la delibera richiesta, e in Friuli Venezia Giulia dove in millecinquecento si sono radunati a Trieste.

Da diverse regioni sono intanto arrivate le risposte attese con l’adozione delle delibere per l’adozione dei piani straordinari, come previsto dal decreto interministeriale approvato lo scorso anno e sostenuto da Coldiretti. I provvedimenti sono stati varati da Umbria, Puglia, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Calabria e Marche. Ma impegni ad adottare le misure richieste sono arrivati anche dalla maggior parte delle amministrazioni. Coldiretti vigilerà affinché vengano rispettati.

Ogni anno i cinghiali costano all’agricoltura italiana circa 200 milioni tra danni diretti e indiretti, con 2,3 milioni di animali selvatici lasciati liberi di scorrazzare nelle campagne. Una pressione anche sulle strade dove nel 2023 si sono registrati 170 incidenti stradali con morti e feriti causati dagli animali selvatici, secondo l’analisi Coldiretti su dati Asaps, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.

Ma in pericolo ci sono anche gli allevamenti suinicoli, dai quali nascono le specialità della norcineria nazionale. I cinghiali, denuncia la Coldiretti, sono i principali diffusori della peste suina africana che, pur essendo innocua per l’uomo, minaccia la sopravvivenza delle aziende. Secondo le attuali regole, basta un cinghiale malato rinvenuto a chilometri di distanza da una stalla per far scattare la decisione di abbattere migliaia di maiali perfettamente sani.