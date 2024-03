Cinghiali, Confagricoltura Puglia: emergenza, serve legislazione meno complessa e frammentata

“Questa per gli agricoltori è una situazione insostenibile in termini di sicurezza ed economici per gli agricoltori”, ha detto Luca Lazzàro presidente di Confagricoltura Puglia il quale ha sottolineato anche come la complessità e la frammentazione della legislazione in materia di fauna selvatica ostacolino l'attuazione di misure di controllo efficaci: "Le campagne pugliesi sono invase da questi animali selvatici che distruggono le coltivazioni, danneggiano le infrastrutture e mettono a rischio la vita dei cittadini e in particolar modo degli automobilisti. Una legislazione frammentata nell'ambito della tutela ambientale rallenta notevolmente gli interventi di controllo sulla popolazione animale. È essenziale semplificare le procedure e fornire agli agricoltori gli strumenti necessari per proteggere le proprie coltivazioni e garantire la propria sicurezza”.

Confagricoltura Puglia inoltre sottolinea l’importanza di costruire una filiera alimentare controllata ottenuta nell’ambito dei programmi per la gestione della popolazione dei cinghiali e di un coordinamento con la sanità per la sensibile espansione della Peste Suina africana, che sta diventa sempre più ampia e pericolosa per le produzioni suinicole di qualità. “Bene quindi – ha evidenziato presiedente dell’organizzazione - lo snellimento degli oneri burocratici per la realizzazione di una rete di filiere corte per la valorizzazione commerciale delle carni di selvaggina ma alta la guardia deve rimanere sui controlli e le analisi delle carcasse”.