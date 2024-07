Cinghiali in Veneto, De Carlo all’assessore Corazzari: cabina di regia per limitare proliferazione

La firma dell'accordo tra Provincia di Belluno, Regione Veneto e Veneto Agricoltura sul CRAS – Centro Recupero Animali Selvatici è stata l'occasione per il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, per lanciare un appello all'assessore regionale con delega a caccia e pesca, Cristiano Corazzari, sull'emergenza cinghiali in regione: “La gestione di questi animali in provincia di Belluno è d'esempio per tutte le altre realtà venete: quella bellunese è infatti la provincia che ha saputo più e meglio sfruttare l'opportunità offerta dal delegato agli abbattimenti. La polizia provinciale di Belluno, che ringrazio per l'enorme lavoro svolto, ha un modello di gestione, della fauna selvatica in generale e del cinghiale in particolare, che consente interventi efficaci e puntuali.”, ha evidenziato De Carlo che ha anche rilanciato: “Troppi sono ad oggi i danni all'agricoltura, ma anche ai mezzi sulle nostre strade, provocati dalla proliferazione di questi animali e che rappresentano un costo importante per la società. Interventi e gestione vanno rafforzati quindi su tutta la regione: è necessario quindi che gli abbattimenti vengano intensificati su tutto il territorio regionale, ed è fondamentale che si verifichi che questi vengano compiuti, anche attraverso la raccolta di dati che permettano di capire dove eventualmente intervenire con tempestività con azioni rapide e concrete. Venga istituita una cabina di regia regionale per uniformare i prelievi su tutto il territorio: è un passo necessario non solo per cercare di arginare gli enormi problemi che questi animali provocano all'agricoltura e alla sicurezza stradale, ma soprattutto per scongiurare la diffusione della peste suina tra i selvatici.”.