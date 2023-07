Clima, Contoterzisti: Occorre destinare stanziamento aggiuntivo per supportare imprese agromeccaniche nella fase di transizione energetica e digitale

I contoterzisti sono gli agromeccanici che offrono ai coltivatori i servizi e le tecnologie più avanzate per rendere l’agricoltura più efficiente, sostenibile e competitiva, “soprattutto dal punto di vista energetico ed ecologico”, ricalca il presidente Tassinari. “Sono loro che possono validare e certificare il processo di digitalizzazione, che è indispensabile, per esempio, per misurare e migliorare il bilancio di carbonio dei terreni. Sono loro che possono garantire la qualità e la sicurezza delle pratiche di agricoltura rigenerativa, fondamentali per sequestrare più carbonio nel suolo e ridurre le emissioni. Sono loro che possono sfruttare le opportunità offerte dall’agrisolare, dal biometano, dalla bioeconomia circolare, dal carbon farming. Per questo i contoterzisti devono essere coinvolti e sostenuti in tutte le iniziative di rinnovamento dell’agricoltura, a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), che sono attualmente all’esame della Commissione Europea”.

Questi piani prevedono importanti misure per favorire la transizione verde ed energetica del paese, come il bando agrisolare per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aziende agricole, zootecniche e agroindustriali: “Ma occorre più chiarezza circa i contoterzisti e i tetti dei loro capannoni: nel primo bando erano espressamente citati, nel secondo c’è stata una dimenticanza?”.