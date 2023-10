Coldiretti, Battistoni (FI): Congratulazioni a Enrico Parisi, nuovo leader dei giovani imprenditori agricoli italiani

“Desidero esprimere le mie personali congratulazioni e auguri di buon lavoro a Enrico Parisi neo eletto dall’ Assemblea di Coldiretti Giovani Impresa quale nuovo leader degli imprenditori italiani under 35. A soli 30 anni, Enrico vanta un curriculum di tutto rilievo, essendosi da sempre distinto per iniziative in tema di promozione di pratiche di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che lo hanno portato a ricevere l’onorificenza ed il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e vice presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Francesco Battistoni.

“I giovani agricoltori sono la chiave di volta del nostro tessuto produttivo, perché in grado di intercettare per primi i nuovi bisogni delle filiere, tutelando e proteggendo le grandi eccellenze che provengono dalla storia e dalla tradizioni dei nostri luoghi” – aggiunge Battistoni.

“L’elezione di Enrico certifica, ancora una volta, come le nuove generazioni stiano riscoperto con entusiasmo il valore della terra scegliendo ad un ‘lavoro tradizione’ quella verso l’agricoltura. Questa tendenza ci è confermata anche dai dati emersi dall’analisi condotta da Coldiretti, che dimostra un incremento del numero di giovani agricoltori in Italia, in controtendenza rispetto ad altri settori produttivi. Per questo c’è la massima attenzione da parte mia e di Forza Italia a tutte le istanze che provengono dalle giovani generazioni, che necessitano di essere i veri protagonisti di nuovi processi in corso” conclude Battistoni.