Coldiretti. Domani 12/7 a Roma l’assemblea mondiale dei mercati contadini

La più grande mostra dei prodotti enogastronomici da tutto il mondo messi a rischio dai cambiamenti climatici, ma anche dall’omologazione dell’alimentazione spinta dalle grandi multinazionali del cibo, sarà al centro dell’Assemblea della World Farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati contadini del pianeta.

Un’occasione unica per conoscere direttamente dai produttori le specialità più particolari e rare coltivate nei cinque continenti, salvati dall’estinzione nei Paesi più sviluppati e in quelli più poveri grazie allo sviluppo dei mercati locali di vendita diretta a chilometri zero, a difesa dell’economia, del lavoro, dell’ambiente e della biodiversità della Terra.

L’appuntamento è dalle ore 9,30 di venerdì 12 luglio al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo a Roma, in via di San Teodoro 74. Assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo, a Richard McCarthy, presidente della World Farmers Markets Coalition e a Carmelo Troccoli direttore della World Farmers Markets Coalition e della Fondazione Campagna Amica, saranno presenti, tra gli altri, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, al rientro dal vertice Nato di Washington, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il World Food Prize laureate, Heidi Khun, Jeffrey Prescott, rappresentante degli Stati Uniti presso le Agenzie Onu per l'alimentazione e l'agricoltura (in allegato, il programma completo)

Per l’occasione sarà diffuso il rapporto sui mercati contadini in Italia e nel mondo ed il ruolo centrale nel contrasto alle povertà alimentare ma anche nello sviluppo dell’economie locali, dell’occupazione e la tutela della biodiversità.

Un fenomeno sostenuto proprio dall’esperienza italiana dei mercati contadini, con la rete di Campagna Amica che si propone oggi come modello a livello mondiale per aiutare le economie dei Paesi più poveri, a sviluppare filiere alimentari “dal basso” per difendere la democraticità del cibo e riappropriarsi dei processi decisionali a vantaggio della collettività.

Sabato 13 luglio (ore 9.30), sempre al Mercato del Circo Massimo, spazio all’incontro sulla promozione della biodiversità e dell'agricoltura familiare alla presenza del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.