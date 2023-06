Coldiretti: Domani lunedi 26/6 via libera in usa a pollo artificiale, a NY contadini in piazza

Contro il cibo sintetico o artificiale scendono in campo anche i mercati contadini che siglano una grande alleanza mondiale per fermare una pericolosa deriva che mette a rischio la sana alimentazione e l’agricoltura di tutti i Paesi.

L’appuntamento è per domani lunedi 26/6 alle ore 11,00 al Farmers Market Grow NYC di Union Square a New York alla presenza del presidente della World Farmers Markets Coalition, Richard McCarthy insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Enzo Gesmundo e il Direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli.

L’iniziativa nell’ambito del Summer Fancy Food è stata promossa in occasione della prima approvazione per la commercializzazione in supermercati e ristoranti degli Stati Uniti di nuovi alimenti a base cellulare di carne di pollo prodotta in laboratorio concessa all’azienda Upside Food da parte del Dipartimento di Stato per l’Agricoltura (USDA) dopo il via libera ottenuto a novembre 2022 dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Il pollo in provetta di Upside Foods diventa il primo cibo sintetico venduto nei supermercati e nei ristoranti degli USA e dovrebbe essere presto seguito anche dalla produzione di GOOD Meat che aveva ricevuto approvazione FDA a marzo di quest’anno ma non l’autorizzazione alla commercializzazione da parte del Dipartimento di Stato per l’Agricoltura (USDA).

La World Farmers Markets Coalition è uno dei dieci programmi della Fao selezionati nell’ambito del progetto di Food Coalition. Le organizzazioni fondatrici sono per l’Italia Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, la FMC per gli Usa, Grønt Marked per la Danimarca, e Bondens Marked per la Norvegia. Tra i Paesi coinvolti e le cui associazioni con l’occasione aderiranno, ci sono gli Usa, l’Australia, il Giappone, il Canada, il Cile, il Ghana, l’Inghilterra, tanto per citarne solo alcuni. Una realtà che coinvolge 250 mila agricoltori e famiglie.

Sarà presente il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il Direttore di Cmpagna Amica e della World Farmers Coalition Carmelo Troccoli e il Presidente Richard McCharty.