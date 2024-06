Coldiretti. Domani sabato 29/6 al villaggio di Venezia le vacanze degli italiani nell’estate 2024

Le vacanze degli italiani con le previsioni per l’estate 2024, le nuove tendenze, l’impatto economico e le curiosità che caratterizzeranno le ferie nella stagione calda saranno domani, sabato 29 giugno, al centro del Villaggio Coldiretti di Venezia, la kermesse contadina organizzate nella città che rappresenta uno dei simboli del turismo Made in Italy. Assieme all’indagine Coldiretti/Ixe’ che sarà presentata per l’occasione, verrà allestita una grande esposizione sui nuovi Sigilli di Campagna Amica 2024, i prodotti della biodiversità salvati dall’estinzione grazie al lavoro degli agricoltori che rappresentano un volano sempre più importante per le scelte dei vacanzieri italiani e stranieri.

Incontro con i ministri Tajani e Lollobrigida. Alle ore 10.30spazio alla difesa della Dieta Mediterranea cui sarà dedicato l’evento istituzionale all’Arsenale. Assieme ad Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale dell’organizzazione, e a Carlo Salvan, Presidente Coldiretti Veneto saranno presenti Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Luca De Carlo, Presidente Commissione Agricoltura Senato, Luca Zaia, Presidente Regione Veneto, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, Vinicio Mosè Vigilante, Ad Gse, Matteo Zoppas, Presidente Ice, Giuseppina Riggio, Responsabile Raffineria di Venezia di Eni, Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, Eleonora Santi, Direttrice Relazioni Esterne Philip Morris Italia, Ivan Aggazio, Direttore Regionale Veneto Trenitalia, Gaetano Evangelisti, Head of Associations and Stakeholder Enel, Massimo Di Carlo, Vicedirettore Generale – Direttore Business Cdp, Roberto Weber, Presidente Ixe’, Felice Adinolfi, Prof. ordinario di Economia e Politiche Agricole Università di Bologna, Luigi Scordamaglia, Ad Filiera Italia, Giuseppe Campanile, Professore Ordinario di Zootecnica Speciale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento Day Time – Rai. Per l’occasione sarà sottoscritta un’intesa tra Coldiretti, Filiera Italia e Cassa Depositi e Prestiti.

Il Villaggio contadino nel cuore della Laguna. Il Villaggio Coldiretti a Venezia sarà aperto fino o a domenica 30 giugno, con orario 9-22 (domenica 9-20). Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’attacco alla Dieta Mediterranea che minaccia la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare.

Ma il Villaggio sarà soprattutto un luogo di comunità e di festa con i cittadini e le famiglie, rappresentato dal mercato del cibo a km 0 e dallo street food, unite ad aree dedicate al mondo dell’imprese e ai nuovi servizi. Sarà possibile vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Non mancheranno la fattoria degli animali, la pet therapy con gli asini, la maxi fattoria didattica e l’agriasilo dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto.

Al Villaggio si potranno anche scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra, con percorsi e consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell’ambiente e della tradizione culinaria delle nostre campagne. Ma si potrà andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca e partecipare a degustazioni guidate nell’Enoteca del Villaggio, dove si potranno degustare cocktail all’extravergine, vini e birra agricola, seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna.