Coldiretti, Gesmundo: concentreremo attenzione in Ue, in Europa le sfide più importanti per il settore

“Non buttiamo via il nostro passato e lo rivendichiamo ogni volta. Siamo ad un tempo un organizzatore forte di interessi, una impresa, un grande blocco sociale e soprattutto una grande macchina che ha saputo costruire un bene materiale, ossia la prossimità dell’inclusione.”

Così Vincenzo Gesmundo nel corso dell’assemblea Coldiretti.

“Nei prossimi cinque anni abbiamo bisogno di appuntare in maniera molto forte il nostro sguardo sull’Europa. Coldiretti dovrà essere sempre meno ministero-centrica e e sempre più forte in Europa, perché è qui che si giocano le nostre battaglie. L’Italia è un paese che si avvia a giocare partite difficilissime con risorse sempre meno adeguate alle necessità. Il ministro Lollobrigida ha fatto salti mortali per venirci incontro in tante esigenze. Penso poi al comparto assicurativo che sarà sempre più centrale e il Masaf è riuscito a mettere nelle condizioni di poter sanare le partite del 2022 e 2023. Il 70% delle risorse per quanto riguarda il ristoro per le assicurazioni non è più possibile, il 40% è la soglia massima. Voglio essere rigoroso.

L’84,5% delle risorse che riguardano le nostre imprese è in ambito regionale e non possiamo permetterci il lusso che i fondi messi a disposizione dall’Europa o dai governi non siano spesi fino all’ultimo euro. Non possiamo permettercelo.

Coldiretti non è filo governativa ma ha cultura di governo, questo presuppone saper parlare con gli esecutivi e questo lo abbiamo sempre fatto con tutti i colori politici. Questo governo sta poi dandoci delle risposte che attendevamo da anni.

Parlando di Renzi, sotto il suo governo ci ha regalato due obiettivi fondamentali: la legge sulla etichettatura obbligatoria e ci ha tolto l’Imu, Irpef e Irap. Questo ha permesso alle imprese di pagare 8,5 mld in meno per poter affrontare poi tutte le criticità del settore.

L’Oms -la quale dichiara il legame tra carne rossa, formaggi e cancro- ha a che fare con Bill Gates e i protagonisti della comunicazione sono anche i protagonisti dell’Oms. Bill Gates è anche colui che vuole imporre una dieta unica a livello planetario sui cibi.