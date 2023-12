Coldiretti, Lollobrigida: Cucina italiana racconta di noi e significa benessere e opportunità per imprese. VIDEOINTERVISTA

"In tutto il mondo c'è grande interesse a conoscere ancor meglio la nostra cucina. Non solo nel fatto che la cucina italiana sia piacevole e buona, perché questo è un fatto diffuso. La nostra cucina -che è il nostro biglietto da visita principale- racconta di noi. La biodiversità racconta il rapporto stretto e con i territori di provenienza dei nostri prodotti, delle nostre trasformazioni, le contaminazioni millenarie che l'Italia ha e che è una caratteristica tutta nostra, di tanti popoli che hanno attraversato il nostro territorio. Popoli che sono entrati in contatto con l'Impero romano prima con il centro della Chiesa cattolica che ha attratto monaci da tutto il mondo, poi con la cultura ebraica e la cultura araba: e questo ci ha fatto diventare un prodotto unico sul pianeta che si chiama cucina italiana, che rappresenta benessere, convivialità, benessere fisico e mentale.”

Così il ministro Masaf Lollobrigida nel corso dell’assemblea Coldiretti

E tutto questo va raccontato nel modo giusto, utilizzando tutti i nostri strumenti. Noi abbiamo fatto partire la candidatura della cucina italiana con la nave più bella del mondo, la Vespucci. Abbiamo presentato il logo della candidatura negli scavi di Pompei contestualmente alla presentazione dell'affresco rinvenuto che racconta la nostra cucina di 2000 anni fa. Abbiamo raccontato tutto questo anche a Londra, Madrid, Bruxelles, Parigi, Berlino. Abbiamo raccontato agli imprenditori e ai player del pianeta quelle che erano le caratteristiche e come potevano approvvigionarsi attraverso i nostri imprenditori. Lo abbiamo fatto anche con i nostri imprenditori, accompagnandoli in questi luoghi in B2B, per confrontarsi con quei mercati e con i distributori di quei mercati".